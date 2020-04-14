Родителям будут выдавать справку на время самоизоляции детей-контактов по COVID-19

Источник материала: Горецкий вестник

Родителям будут выдавать справку о временной нетрудоспособности на время самоизоляции их детей, которые стали контактами первого или второго уровня в связи с COVID-19.





Данный документ вносит изменения в Инструкцию о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Определено, что лицу, осуществляющему уход за ребенком в возрасте до 10 лет, который посещает детский сад или школу и относится к контактам первого или второго уровня (с наличием респираторных симптомов), устанавливается временная нетрудоспособность на срок пребывания ребенка в самоизоляции. Это подтверждается справкой о временной нетрудоспособности.

В отношении граждан в возрасте старше 18 лет устанавливается временная нетрудоспособность в связи с пребыванием в самоизоляции. Срок самоизоляции установлен законодательством и подтверждается листком нетрудоспособности (справкой о временной нетрудоспособности).

Граждане, в том числе дети в возрасте до 14 лет, относящиеся к контактам первого уровня, за которыми устанавливается меднаблюдение, — это лица без клинических симптомов заболевания. Те, кого относят к контактам второго уровня, имеют один или несколько респираторных симптомов. При этом их наличие не является основанием для установления острого респираторного или иного заболевания, при котором выдается листок нетрудоспособности (справка) в связи с заболеванием или уходом за больным ребенком. Пособие по уходу ребенком, который не имеет признаков заболевания, не предусмотрено. Листок нетрудоспособности по уходу за ребенком, который не является больным, но относится к контактам первого или второго уровня, не может быть выдан.

Если у граждан, в том числе детей в возрасте до 14 лет, находящихся в самоизоляции, возникает острое респираторное или другое заболевание, им в связи с этим в установленном порядке выдадут листок нетрудоспособности (справку).

Так же постановлением Минздрава от 10 апреля №36 установлены следующие критерии отнесения граждан к лицам, имеющим контакты первого и второго уровня с лицами, имеющими инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19.

К контактам первого уровня относятся следующие лица, имевшие тесный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19:

— проживающие в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате (блоке) общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждении закрытого типа, номере гостиницы;

— обучающиеся одного класса или группы, педагогические работники в учреждениях образования;

— сотрудники, работающие в одном помещении;

— пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения;

— работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты;

— пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе (купейный, спальный вагон или СВ) и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) транспортного средства железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от кресла, которое занимало лицо, имеющее инфекцию COVID-19, в салоне механических транспортных средств, воздушных судов и иных транспортных средств.

К контактам второго уровня относятся иные лица, имевшие возможный контакт с лицом, имеющим инфекцию COVID-19, в течение последних 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19 (по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи и др.), а также работники организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.