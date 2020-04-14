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Марафон «#СпасибоМедикам» стартует в Могилеве

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

14 апреля в 14.00 в отделении почтовой связи Могилев №30 «Белпочта» (Главпочтамт ул. Первомайская, 28) будет дан старт марафона  «#СпасибоМедикам» в Могилевской области.

 

Марафон «#СпасибоМедикам» стартует в Могилеве

 

В этот день совместно с  Могилевским филиалом РУП «Белпочта»  актив ОО «БРСМ» отправит 40 открыток с теплыми словами в адрес героев нашего времени – медицинских работников области. Об этом рассказали в Могилевской областной организации БРСМ.

—  Марафон охватит все регионы Могилевщины и нацелен привлечь жителей Приднепровского края принять в нем участие. Ведь самое малое, что каждый из нас способен сделать – это просто сказать спасибо работникам учреждений здравоохранения.

Чтобы принять участие в марафоне  необходимо написать на открытке либо почтовой карточке искренние слова благодарности медработникам: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков. А затем оправить их адресатам через почтовые ящики с обязательным хештегом #СпасибоМедикам.

Готовые разработанные эскизы почтовых карточек в группе ВКонтакте «Молодежь Могилевщины» и на сайте «Молодежь Беларуси».


 
Теги: Могилев
 
 
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  14 апреля в 14.00 в отделении почтовой связи Могилев №30 «Белпочта» (Главпочтамт ул. Первомайская, 28) будет дан старт марафона  «#СпасибоМедикам» в Могилевской...
 
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