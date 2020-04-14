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Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси пойдет на спад – прогноз Минздрава
14.04.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения в Беларуси во вторник, 14 апреля, проводит очередной брифинг, где эксперты отвечают на вопросы белорусов, связанные с ситуацией с коронавирусом.
Заместитель министра Елена Богдан рассказала, когда ожидается пик заболеваемости в стране. По ее словам, в республике делают все, чтобы не допустить лавинообразного роста, а пройти пик плавно.
«В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев (порядка 340-360 случаев в сутки). Мы ожидаем, что такая ситуация у нас продлится еще около двух-трех недель», – сказала Богдан.
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Министерство здравоохранения в Беларуси во вторник, 14 апреля, проводит очередной брифинг, где эксперты отвечают на вопросы белорусов, связанные с ситуацией с...
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