Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси пойдет на спад – прогноз Минздрава

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения в Беларуси во вторник, 14 апреля, проводит очередной брифинг, где эксперты отвечают на вопросы белорусов, связанные с ситуацией с коронавирусом.

Заместитель министра Елена Богдан рассказала, когда ожидается пик заболеваемости в стране. По ее словам, в республике делают все, чтобы не допустить лавинообразного роста, а пройти пик плавно.

«В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев (порядка 340-360 случаев в сутки). Мы ожидаем, что такая ситуация у нас продлится еще около двух-трех недель», – сказала Богдан.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram