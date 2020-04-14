Минздрав назвал количество детей, заболевших коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Минздрав во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» назвал число детей, которые заболели коронавирусом в Беларуси.

По информации Минздрава, в Беларуси коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей. У большинства из них болезнь проходит в лёгкой форме.

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