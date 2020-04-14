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Минздрав назвал количество детей, заболевших коронавирусом
14.04.2020 13:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Минздрав во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» назвал число детей, которые заболели коронавирусом в Беларуси.
По информации Минздрава, в Беларуси коронавирусная инфекция диагностирована у 80 детей. У большинства из них болезнь проходит в лёгкой форме.
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Минздрав во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19. Педиатрия и гинекология» назвал число детей, которые заболели коронавирусом в...
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