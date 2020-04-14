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Власти приняли очередное решение по дефицитным антисептикам и пояснили, как работать импортерам товара
14.04.2020 15:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти ввели очередное изменение по антисептикам, которое должно помочь удовлетворить повышенный спрос на этот товар. Минздрав
В Минздраве разрешили аптечным сетям продавать без рецепта врача некоторые отечественные антисептики объемом больше 100 мл — Септоцид Р плюс, Септоцид-синерджи (в обоих случаях производитель — ЗАО «БелАсептика»), Инол («УП «Инкраслав»), Витасепт-СКО (Бобруйский завод биотехнологий).
В ведомстве уточняют, что продавать эти антисептики можно с учетом лимитов. Напомним, ранее Минздрав
МАРТ пояснили, могут ли импортеры антисептиков повышать цены больше, чем на 0,5% в месяц
В МАРТ тем временем пояснили, как работать импортерам, которые ввозят медтовары, в том числе антисептики и маски.
Напомним, ранее власти
В этой ситуации у импортеров медицинских товаров, в том числе дефицитных масок и антисептиков, возникли вопросы, по каким правилам им работать, потому что в ситуации повышенного спроса на этот товар, в том числе в других странах, выполнять требование по росту цен до 0,5% в месяц затруднительно.
В МАРТ пояснили, какими документами регулируется их деятельность и могут ли они превышать установленный потолок по росту цен. «Цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ввоз на территорию Беларуси, оптовую и розничную торговлю, в порядке, определенном указом президента от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику», — поясняют в ведомстве.
При этом указы президента имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совмина, уточняют в МАРТ. Поэтому действие постановления Совмина № 184 на импортеров медтовара не распространяется, то есть требование по росту цен не больше 0,5% в месяц на них не распространяется.
Как власти пытаются решить вопрос с нехваткой масок и антисептиков
Ранее власти
Чтобы решить вопрос с нехваткой защитных средств, в первую очередь масок, правительство
Предприятия легпрома
Напомним, президент 7 апреля на совещании по ситуации с коронавирусом потребовал от правительства к понедельнику (13 апреля) решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. В понедельник, 13 апреля, в аптеках
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Власти приняли очередное решение по дефицитным антисептикам и пояснили, как работать импортерам товара
Власти ввели очередное изменение по антисептикам, которое должно помочь удовлетворить повышенный спрос на этот товар. Минздрав разрешил продавать в аптеках без...
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