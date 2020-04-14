Власти приняли очередное решение по дефицитным антисептикам и пояснили, как работать импортерам товара

Источник материала: Tut.by

Власти ввели очередное изменение по антисептикам, которое должно помочь удовлетворить повышенный спрос на этот товар. Минздрав разрешил продавать в аптеках без рецепта врача некоторые отечественные антисептические средств объемом больше 100 мл. В МАРТ тем временем пояснили, как работать импортерам медтоваров, в том числе антисептиков, могут ли они повышать цены больше, чем на 0,5% в месяц.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Минздраве разрешили аптечным сетям продавать без рецепта врача некоторые отечественные антисептики объемом больше 100 мл — Септоцид Р плюс, Септоцид-синерджи (в обоих случаях производитель — ЗАО «БелАсептика»), Инол («УП «Инкраслав»), Витасепт-СКО (Бобруйский завод биотехнологий).

В ведомстве уточняют, что продавать эти антисептики можно с учетом лимитов. Напомним, ранее Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий одному покупателю. К примеру, для дезинфицирующих гелей и растворов для обработки рук (объемом до 100 мл) — 2 упаковки, для дезинфицирующих гелей и растворов объемом от 100 до 1000 мл — 1 упаковка.

МАРТ пояснили, могут ли импортеры антисептиков повышать цены больше, чем на 0,5% в месяц

В МАРТ тем временем пояснили, как работать импортерам, которые ввозят медтовары, в том числе антисептики и маски.

Напомним, ранее власти приняли решение ввести временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке — производителям и импортерам запретили поднимать цены выше, чем на 0,5% в месяц. Это предусмотрено постановлением Совмина № 184 от 30 марта. Превышать эти лимиты можно только с разрешения специальной комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования.

В этой ситуации у импортеров медицинских товаров, в том числе дефицитных масок и антисептиков, возникли вопросы, по каким правилам им работать, потому что в ситуации повышенного спроса на этот товар, в том числе в других странах, выполнять требование по росту цен до 0,5% в месяц затруднительно.

В МАРТ пояснили, какими документами регулируется их деятельность и могут ли они превышать установленный потолок по росту цен. «Цены на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику формируются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ввоз на территорию Беларуси, оптовую и розничную торговлю, в порядке, определенном указом президента от 11 августа 2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику», — поясняют в ведомстве.

При этом указы президента имеют большую юридическую силу по отношению к нормативным правовым актам Совмина, уточняют в МАРТ. Поэтому действие постановления Совмина № 184 на импортеров медтовара не распространяется, то есть требование по росту цен не больше 0,5% в месяц на них не распространяется.

Как власти пытаются решить вопрос с нехваткой масок и антисептиков

Ранее власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 27. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.

Чтобы решить вопрос с нехваткой защитных средств, в первую очередь масок, правительство приняло решение определить единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий в государственные и частные аптеки РУП «Белфармация», а для поставок данной продукции в медучреждения — РУП «Белмедтехника».

Предприятия легпрома намерены к концу этой недели выйти на производство масок на уровне 2 миллионов штук в сутки.

Напомним, президент 7 апреля на совещании по ситуации с коронавирусом потребовал от правительства к понедельнику (13 апреля) решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты. В понедельник, 13 апреля, в аптеках появились маски, цены на них — от 67 копеек за штуку. При этом на них по-прежнему сохраняется повышенный спрос.