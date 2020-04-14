Бывшая первая ракетка мира считает, что коронавирус придумали для массовой чипизации

Источник материала: Tut.by

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин считает, что коронавирус был придуман для массовой чипизации населения земли. Об этом он рассказал во время стрима в Instagram Sports.ru .



Reuters

«Я думаю, что людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет эпидемия, потом пандемия, наш следующий враг — вирус, а не ядерная война.

Потом они провели симуляцию на Давосском форуме за две недели до того, как вирус стал известен в мире. Они все показали, как все это будет проходить. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель — он просто знал, и все готовились», — сказал Сафин.

Дальше он начал рассуждать, что это нужно мировым лидерам, «которые более могущественны, чем Трамп, Путин и Меркель».

Марат Сафин был одним из лучших теннисистов 2000-х, а после этого стал депутатом российской Госдумы.

В последние годы он увлекся теориями заговоров, регулярно цитируя экспертов с крайне сомнительными теориями (например, пропагандирующих идеи существования рептилоидов).