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ВОЗ: Пик пандемии в мире не пройден, вакцина будет не ранее чем через год

14.04.2020 15:13 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исходит из того, что вакцина от коронавируса будет создана не раньше чем через 12 месяцев. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, комментируя опубликованное организацией сообщение об испытаниях вакцин.


Фото: Reuters

«Мы по-прежнему считаем наиболее вероятным, что потребуется как минимум 12 месяцев, — сказала она. — Мы действительно не можем ожидать увидеть вакцину ранее 12 месяцев, или даже дольше».

Она пояснила, что при разработке вакцины требуется как «концептуальное доказательство» ее эффективности, так и доказательство безопасности для пациентов. «Нужно удостовериться, что вакцина не имеет не только немедленного [негативного] воздействия и побочных эффектов, но и долгосрочного», — пояснила она. Кроме того, одновременно нужно вести изучение «иммунного профиля», и для исследования безопасности вакцины потребуется несколько этапов.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что на разработку вакцины от коронавируса потребуется примерно 12-18 месяцев, и в текущем году она точно создана не будет.

Отвечая на вопрос, касающийся нынешней ситуации с коронавирусом в Европе, Харрис сказала, что «картина — очень неоднозначная». В Италии и Испании отмечено «небольшое замедление» роста числа новых заболевших. Однако в других государствах «все еще наблюдается рост», в частности в Турции и Великобритании. «Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]», — констатировала официальный представитель.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.

 
 
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Отмечается, что в текущем году вакцина создана не будет.
 
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