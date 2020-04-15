Проект указа «О поддержке экономики» подготовлен в Беларуси

Новый документ предусматривает отсрочку по аренде видам бизнеса, которые больше всего пострадали от коронавируса: туристический, транспортный, гостиничный, санаторный, ресторанный и другие.

Об этом сообщается на сайте Госкомимущества.

Нормы проекта распространяются на арендаторов недвижимости, находящейся в госсобственности. Для арендодателей предусмотрена аналогичная отсрочка и рассрочка по уплате налогов на недвижимость и на землю.

Проектом указа предусматривается предоставление до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества) с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

В целях недопущения роста арендной платы в связи с увеличением базовой арендной величины проектом Указа с 1 апреля 2020 г. вводится мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года.

Телеграм-канал Кастрычніцкага эканамічнага форуму пишет, почему это плохие меры.

«Во-первых, что произойдет после 30.09 и 31.12.2020? Закончится спад, и арендаторы „отобьют“ потери? Будет принят новый указ? Или разработчики рассчитывают, что инфляция к тому моменту обесценит платежи настолько, что они станут посильными для всех? Исходя из того, что на повышение базовой арендной величины налагается мораторий до 30.09.2020, разработчики, видимо, рассчитывают именно на (1) скорый конец кризиса и (2) серьезное ускорение инфляции. Отличный план! Нацбанк восхищен замыслом, пенсионеры тоже - как показывает жизнь, именно они первые страдают от инфляции», - отмечают эксперты.

Во-вторых, нам снова предлагают список «особо пострадавших» отраслей. Наверняка он исчерпывающий и учел тех, к кому не «прилетело» в марте, но вот-вот «накроет». А вдруг не учел? Снова новый указ? МАРТ радуется - равные условия в действии.

В-третьих, налог на землю и недвижимость - это серьезное бремя для многих частных производственных предприятий. В новой реальности им будет чрезвычайно сложно конкурировать с таким бременем постоянных издержек - скольких из «живых» компаний «убьет» это бремя? Почему им ничего? Или нам просто пока не обо всем сказали?

Телеграм-канал предлагает в качестве конструктива две простые идеи:

1. Дать скидку к налогам на недвижимость и землю для всех (можно убрать повышающие коэффициенты или даже ввести понижающие). Если это вгонит в дефициты местные бюджеты, то увеличить трансферты из центрального бюджета (при условии, что расходы местных бюджетов будут оптимизированы).

2. Дать государственным арендодателям свободу в установлении ставок аренды. Наверняка существуют возможности пресекать возможные злоупотребления в этой сфере, а рынок уже стал таким, что потерять арендатора намного легче, чем найти.

Крупнейшие бизнес-союзы критикуют правительство за промедление в принятии мер поддержки экономики в связи с пандемией COVID-19, пишет «Экономическая газета».