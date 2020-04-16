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Площадку для «Евровидения-2020» в Нидерландах переоборудовали в медцентр для больных с коронавирусом
16.04.2020 08:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Роттердамский концертный зал Ahoy, где в мае должен был проходить конкурс «Евровидение-2020» преобразовали в медицинский центр для приема больных с COVID-19,
Накануне Ahoy открыл свои двери для медработников, став самым новым центром в Нидерландах по уходу за пациентами с коронавирусом.
Площка была переорганизована за две недели. В залах будут находиться 680 больничных коек, 80 из которых уже установлены. Центр планируют открыть в следующий понедельник. Сообщается, что здесь будут обслуживаться пациенты с коронавирусом и другими заболеваниями, не нуждающиеся в госпитализации.
По последним данным, в Нидерландах число инфицированных COVID-19 достигло 28 000 человек. Однако в последние дни количество госпитализаций снизилось до 200 в день.
Фото: nos.nl
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Площадку для «Евровидения-2020» в Нидерландах переоборудовали в медцентр для больных с коронавирусом
Роттердамский концертный зал Ahoy, где в мае должен был проходить конкурс «Евровидение-2020» преобразовали в медицинский центр для приема больных с...
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