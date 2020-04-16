Площадку для «Евровидения-2020» в Нидерландах переоборудовали в медцентр для больных с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Роттердамский концертный зал Ahoy, где в мае должен был проходить конкурс «Евровидение-2020» преобразовали в медицинский центр для приема больных с COVID-19, сообщает Reuters.

Накануне Ahoy открыл свои двери для медработников, став самым новым центром в Нидерландах по уходу за пациентами с коронавирусом.





Площка была переорганизована за две недели. В залах будут находиться 680 больничных коек, 80 из которых уже установлены. Центр планируют открыть в следующий понедельник. Сообщается, что здесь будут обслуживаться пациенты с коронавирусом и другими заболеваниями, не нуждающиеся в госпитализации.

По последним данным, в Нидерландах число инфицированных COVID-19 достигло 28 000 человек. Однако в последние дни количество госпитализаций снизилось до 200 в день.

Фото: nos.nl

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