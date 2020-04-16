«Еще много недель». Канада не собирается отменять карантин

Associated Press . По его словам, если ограничительные меры отменить слишком рано, то все нынешние действия властей будут напрасными, поскольку страна может столкнуться с новой волной заболеваемости, сообщает





Трюдо призвал канадцев проявить терпение.





Он также отметил, что после снятия карантина возникнет необходимость в быстром широкомасштабном тестировании и расширенном отслеживании контактов людей с положительным тестом на коронавирус.





Трюдо подчеркнул, что правительство должно искоренить любые будущие вспышки.





В Канаде 28 253 человека заразились коронавирусом, 1010 умерли.