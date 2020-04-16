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«Еще много недель». Канада не собирается отменять карантин
16.04.2020 08:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что карантин в стране, введенный для борьбы с коронавирусом, продлится «еще много недель».
По его словам, если ограничительные меры отменить слишком рано, то все нынешние действия властей будут напрасными, поскольку страна может столкнуться с новой волной заболеваемости, сообщает
Трюдо призвал канадцев проявить терпение.
Он также отметил, что после снятия карантина возникнет необходимость в быстром широкомасштабном тестировании и расширенном отслеживании контактов людей с положительным тестом на коронавирус.
Трюдо подчеркнул, что правительство должно искоренить любые будущие вспышки.
В Канаде 28 253 человека заразились коронавирусом, 1010 умерли.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что карантин в стране, введенный для борьбы с коронавирусом, продлится «еще много недель».
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