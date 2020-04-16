Замена унитаза подождет, а протекающий кран отремонтируют: в Минске изменился порядок оказания бытуслуг









В организациях столичного ЖКХ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции приняты профилактические меры, позволяющие минимизировать контакты работников с жителями во избежание заражения как с одной, так и с другой стороны. В этой связи пересмотрен порядок оказания платных бытовых услуг.





Обязательный перечень видов услуг по заказам населения утвержден приказом Минского городского жилищного хозяйства от 14 декабря 2018 года № 178 и насчитывает 26 позиций (документ размещен на сайтах ЖКХ районов и МГЖХ). Несрочные работы в квартирах пока не выполняют.





— При поступлении заявки в ЖЭУ (ЖЭС) — через службу «115» или напрямую — определяется, относится ли она к аварийным, — объясняет заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам МГЖХ Тимофей Кремез. — Допустим, человек находится дома на самоизоляции, решает воспользоваться такой возможностью, чтобы поменять старый нормально работающий полотенцесушитель, унитаз или смеситель на новый и подает соответствующую заявку. В ней будет отказано. Как и в вызове специалиста на дом для проведения обследования и получения консультации. В то же время работы по аварийным заявкам выполняются в обычном режиме. Речь идет не только о явных случаях, как, например, порыв трубопровода, залитие квартиры, засор канализации, отключение электроснабжения. Если протекает кран, сливной бачок унитаза, сифон под раковиной, не работает запорная арматура на стояке или выявлена другая неисправность, которая препятствует бесперебойному и качественному оказанию жилищно-коммунальных услуг, — это повод для оперативного реагирования с выходом на место. Прибывшие работники должны устранить неисправность, например, наложить на стояк хомут в месте протечки, а уже впоследствии, если требуется, заменить участок трубопровода. И, естественно, при посещении квартир рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений ЖЭУ (хаус-мастера) или работники городской аварийной службы обязательно должны быть оснащены средствами индивидуальной защиты.





Заявки на перетопы или недогревы в квартирах также рассматриваются с выходом на место по той причине, что для подтверждения или опровержения факта нарушения температурного режима (социальный стандарт — от +18 до +24 градусов) необходимо произвести замеры, отмечает Т. Кремез. Если температура не соответствует нормам или визуальный контакт с батареей показывает, что она, как говорится, ледяная, выполняются регулирование системы теплоснабжения, развоздушивание. Впрочем, спе алист не советует оценивать «горячесть» радиатора на ощупь: при наружной температуре воздуха +8 и выше градусов температура теплоносителя (горячей воды в батарее) может упасть до 32 градусов, а температура тела человека, как известно, составляет +36,6 градуса.









Не изменился и порядок реагирования на жалобы, связанные с шумом в квартирах в позднее время, но могут возникнуть некоторые нюансы. Напомним, согласно законодательству, с 23:00 до 7:00 не должны совершаться действия, нарушающие покой других граждан в жилом доме (игра на музыкальных инструментах, громкая речь и пение, выполнение бытовых ремонтных работ и т. д.). Кроме того, запрещено производить в выходные и праздничные дни строительно-монтажные работы по перепланировке и переустройству, создающие шум или вибрацию, а также начинать их ранее 9:00 и заканчивать позднее 19:00 в будние дни.





— Если эти требования нарушаются, следует обращаться в милицию, —обращает внимание Т. Кремез. — Сотрудники РУВД прибудут, зафиксируют факт наличия шума, его характер и передадут рапорт в ЖЭУ для разбирательства. Работники жилищной службы могут действовать по двум сценариям. Первый — с выходом на место, чтобы пообщаться с заявителем, возможным нарушителем, соседями. Но, как показывает практика, не всегда удается застать дома нужных людей или они не открывают дверь. В нынешней ситуации жители в прямом и переносном смысле стали более закрытыми. Поэтому предпочтителен второй вариант — участникам, возможным свидетелям конфликта направляют повестку о необходимости прийти в назначенное время в ЖЭУ для дачи показаний и составления протокола об административном правонарушении либо протокола опроса. Решение выносит суд.





Некоторые коррективы внесены в графики проведения планового весеннего осмотра жилфонда, который начался в апреле. Посещения квартир с целью проверки состояния сантехнического, отопительного оборудования, систем противопожарной безопасности, выявления самовольных перепланировок и переустройств перенесены. Такие обследования будут выполнены позже, когда стабилизируется эпидемиологическая обстановка.



