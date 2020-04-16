Профессор Ильницкий: «Оказалось, что все мы больны политикой»

– Как сегодня жить пожилым людям? Выходить из дома из-за коронавируса им не рекомендуется, но физическая активность – вы как специалист всегда настаивали на этом – одно из главных условий хорошего самочувствия в старшем возрасте. Но как же поддерживать ее в режиме изоляции?





– Это действительно огромная проблема. У меня самого уже от режима изоляции – а я сейчас нахожусь в Москве, где в этом отношении жесткие требования, – появились признаки усталости от обычной нагрузки, когда мне недавно пришлось выехать по своим профессиональным делам. Снижение уровня физической активности действительно серьезно влияет на самочувствие. Мы, гериатры, настаиваем, что в больнице состояние возрастного пациента может ухудшаться не только из-за его болезни, которая привела человека на больничную койку, а именно из-за гиподинамии. Мне нравится такой слоган: поддерживать свою физическую форму – это то же самое, что откладывать деньги на черный день. По-моему, в белорусских реалиях это все-таки возможно и сейчас, когда нет тотальной изоляции: выйти рано утром или поздно вечером, когда на улицах очень мало народа. Или поехать жить в деревню, на дачу, где значительно легче соблюдать дистанцирование и при этом оставаться активным. Кстати, во многих европейских странах, в которых введен жесткий режим изоляции, прогулки или занятия на свежем воздухе относятся к жизненно важным поводам выйти из дома.





– Как вы считаете, наше здравоохранение оказалось все-таки лучше подготовлено к эпидемии, чем в Италии?





– Сравнивать ситуации в Беларуси, Чехии, Италии или США очень неправильно – разные культуры, подходы к жизни, исторический опыт. А здравоохранение – это производная от культуры. Да, Беларусь сохранила здравоохранение советского образца, и в условиях пандемии это оказалось большим преимуществом. Действительно, в стране налажена система вакцинации, в том числе вакциной БЦЖ, о которой пишут, что, возможно, именно она может стать профилактикой новой вирусной инфекции. До сих пор в Беларуси мощная госпитальная база, то есть большое количество больничных коек, что ранее многие эксперты считали избыточным и нерациональным. Кроме того, на сегодняшний день в стране сохранилась в почти нетронутом виде санитарно-эпидемиологическая служба. Так что с точки зрения «системы здравоохранения Семашко» (Николай Семашко – академик, один из организаторов системы здравоохранения СССР. – Ред.) все, что сейчас происходит в Беларуси, абсолютно академично, как и написано еще в советских учебниках: выявляются контакты, зараженные изолируются. Те, кто нуждается в госпитализации, госпитализируются.





– Но состояние нервозност все-таки присутствует в обществе.





– Другой вопрос, что у нашего общества по разным причинам нет доверия к власти.





А, кроме того, есть проблема в формирующейся цифровой культуре. К сожалению, миром стали править инстаграм-блогеры, а эта публика весьма специфическая. Я читал недавно лекцию, после которой один из слушателей заявил: «А что вы здесь встали и учите? У меня пятьдесят тысяч подписчиков, а у вас в инстаграме – сто лайков!» И что ты скажешь по этому поводу? Я «отфрендил» сейчас в соцсетях две тысячи человек, потому что все вдруг стали вирусологами и специалистами в области эпидемиологии, мгновенно распространяя неграмотные сведения и, в общем-то сами того не желая, дезинформацию. Совершенно очевидно, что и определенными СМИ нагнетается обстановка психоза. Я очень разочаровался во многих наших либеральных интернет-ресурсах, хотя даже сотрудничал с некоторыми из них. Они своими публикациями усиливают панику! А в экстремальных ситуациях надо подчиняться власти, в какой бы стране ты ни находился и как бы ты к этой власти ни относился. Потому что другой нет, а власть на то и существует, чтобы управлять большим количеством людей. Зачем расшатывать людям психику в очень непростой ситуации? Я уж не говорю об очень странных флешмобах в социальных сетях, когда некоторые кинулись писать о себе сатирические некрологи, оппонируя таким образом властям. С этим сложно согласиться, так как это не генерация новых жизнеспособных идей, вокруг которых можно сплотиться и двигаться дальше, а сидение в той же яме, в которой мы и сидим. Вообще надо аккуратно обращаться со словами и мыслями, сейчас все-таки особые дни, пасхальные. Но, оказалось, что мы все больны политикой. И она заменяет многим людям все: и культуру, и образование, и религию.









– У вас есть прогнозы развития эпидемии в Беларуси на ближайшее время?





– Никто ничего не знает. Мы имеем дело с новой вирусной инфекцией. Пока понятно, что 15 процентов зараженных коронавирусом нуждаются в госпитализации, а часть из них – в основном пожилые люди и ослабленные различными, обычно множественными, болезнями – нуждаются в интенсивной терапии. Но как будут развиваться события дальше, никто не берется предсказать. Пока в Беларуси случаев заражения не так много, но у нас только нарастают объемы тестирования. С другой стороны, в той же России каждый год около 24.000 человек умирает от пневмонии. Это много, но мы же не шарахаемся от ужаса. Или эпидемия 2008 года. Тоже массово люди болели, но тогда не было соцсетей, и информационного загрязнения пространства тоже не было. Конечно, эпидемия не любит попустительства. Но и паники она тоже не любит.



