Госканал эмоционально ответил хейтерам видео про коронавирус, где взрывается бабушка

Источник материала: KYKY

На днях госканал ОНТ выпустил уже вторую «социальную» рекламу, которую соцсети вновь сочли провокацией. Последняя реклама была призвана рассеять у зрителя панику насчет эпидемии коронавируса. Для наглядности того, к чему эта тревога приводит, в кадре показали взрывающуюся бабушку. Тот же эффект со «взрывом» 80-летней актрисы использовался и в первой рекламе – только там бабушка лопалась еще не от паники, а от самого вируса, после того, как рядом с ней чихнула внучка.

По сюжету второй рекламы главной героине звонит телефон – это ее подруга Семеновна. Та говорит, что гречки нет, масок не хватает и лимоны подорожали (то есть достаточно точно описывает нашу реальность). Выслушав это, героиня почти крича произносит: «Все, Семеновна, нам скоро всем пи**** [конец]!» Затем женщина лопается, как воздушный шар, и исчезает. Судя по звуку из телефонной трубки, то же происходит и с Семеновной.

«Свобода» попросила создателей видео прокомментировать ситуацию. «Реакция была разной, – рассказывает пресс-секретарь канала Ирина Ромбальская. – Но у нас есть огромное множество других рекламных роликов. Почему-то никого не интересует видео из 6-й городской больницы, с врачами, которые там живут, из 3-й больницы, не интересует видео «Делай, как мы», где повара готовят блюда для врачей или в Купаловском театре шьют маски, где беларуские звезды помогают старым, приносят им продукты. Таких видео было больше. Почему-то на то, что сложно для нашего понимания, довольно гротескное, мы хотим знать реакцию. А реакция на хорошее, красивое, вечное мало кого интересует».

На вопрос, почему многих возмутила новая реклама ОНТ, Ромбальская ответила так: «Потому что нас пугает неизвестность, всего неизвестного мы боимся. Мы совершенно осознанно выбрали форму преувеличения, гротеска. Это один из стандартных приемов в искусстве, чтобы вызвать некую реакцию, чтобы сильно преувеличить наши страхи и панику. Но все это есть в обществе, и на самом деле на пожилых людей оказывается давление от неких негативных новостей. И у молодых людей не все хорошо. Вот почему была выбрана юмористическая подача».

Ирина Ромбальская не согласилась с тем, что подобные видео оскорбляют пожилых людей: «Мои родители, которые относятся к пожилым людям, не приняли это [видео] на свой счет. Так что это [критика] определенный субъективизм некоторых. Наша целевая аудитория – это как раз пожилые люди, и мы не можем негативно относиться к нашей аудитории. Это притянутая за уши мысль, что здесь может быть какой-то негатив. Тем более, что бабушки воскрешаются из ролика в ролик, и если мы снова начнем снимать, они опять воскреснут. У всего есть продолжение, и нужно набраться терпения, чтобы посмотреть, чем это закончится».

Ранее «Еврорадио» пообщалось с актрисой Минского театра киноактера Тамарой Муженко, сыгравшей главную роль в рекламе. Она призналась, что «взрывная» концовка ее не смущает, а первый ролик утвердил сам Александр Лукашенко – идея президенту понравилась.