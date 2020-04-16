ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Оживающий БАТЭ сыграет против лидирующего «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 5-го тура ЧБ

16.04.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

16 апреля в Минске стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. На неутихающие разговоры о его приостановке и вопросы к Министерству спорта и федерации футбола общественность получает простой ответ чиновников: мы мониторим ситуацию и выполняем рекомендации Минздрава.

Похоже, белорусы привыкают к ситуации, о чем говорит посещаемость четвертого тура, которая после падения в третьем немного подросла. Не призываем вас идти на арены, но расскажем, почему надо следить за играми очередного тура.


Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!


Известные шутники Байнета, «Котики про футбол», тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол».

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол».

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура, забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо, взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите!
Министр спорта рассказал, стоит ли приостанавливать чемпионат по футболу

Откроет программу тура бодро начавший чемпионат «Энергетик-БГУ», который примет «Городею». «Сахарные» в прошлом туре у себя дома обыграли столичное «Динамо» и с хорошим настроением приедут в Минск к одному из лидеров.

А вот минское «Динамо», которое выдало абсолютно худший старт в истории независимого чемпионата, сыграет против «Немана». У команды Сергея Гуренко всего три очка после четырех туров.

Команда проиграла пять из шести матчей на старте сезона, а если взять в расчет прошлый сезон, то она одержала всего две победы в 16 матчах.

Может, газон стадиона «Динамо» снова поможет дружине, которая на нем красиво обыграла «Торпедо-БелАЗ» во втором туре.

Видео: АБФФ ТВ


Итак, 16 апреля пройдут два матча:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Городея», 17:30;

«Динамо-Минск» — «Неман», 19:30.

17 апреля увидим еще два матча:

«Белшина» — ФК «Смолевичи», 17:30;

«Шахтер» — ФК «Слуцк», 19:30.

18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия», 14:00;

«Рух» — ФК «Минск», 16:00;

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.

Положение в чемпионате перед 5-м туром:

Команда Матчи Очки
«Торпедо-БелАЗ» 4 9
«Энергетик-БГУ» 4 9
ФК «Слуцк» 4 7
«Динамо» (Брест) 4 7
«Славия» 4 7
ФК «Витебск» 4 7
«Ислочь» 4 6
БАТЭ 4 6
ФК «Городея» 4 6
ФК «Минск» 4 6
«Неман» 4 5
«Шахтер» 4 5
«Рух» 4 4
«Динамо» (Минск) 4 3
ФК «Смолевичи» 4 2
«Белшина» 4 1

Партнер проекта:


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 апреля стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
 
Новости дня
Новости
 
Минфин обещает поддержать малый и средний бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика