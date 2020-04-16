Оживающий БАТЭ сыграет против лидирующего «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 5-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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16 апреля в Минске стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. На неутихающие разговоры о его приостановке и вопросы к Министерству спорта и федерации футбола общественность получает простой ответ чиновников: мы мониторим ситуацию и выполняем рекомендации Минздрава.

Похоже, белорусы привыкают к ситуации, о чем говорит посещаемость четвертого тура , которая после падения в третьем немного подросла. Не призываем вас идти на арены, но расскажем, почему надо следить за играми очередного тура.



Забьет ли Рамос в ворота БАТЭ? Узнаем уже в ближайшую субботу! Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.

Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!



Известные шутники Байнета, «Котики про футбол» , тонко обыграли удачный старт команды из Жодино.

Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов, напомнил «Прессбол» .

Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает канал «Белорусский футбол» .

Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал героем прошлого тура , забив гол-красавец и отдав голевую.

Также Пунтус показал публике еще одного бразильца — Липе Велозо , взятого в аренду у «Львова». Тренер остался доволен дебютом новичка и заявил, что когда бразилец наберет кондиции, то принесет команде пользу.

БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.

Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите!

Откроет программу тура бодро начавший чемпионат «Энергетик-БГУ», который примет «Городею». «Сахарные» в прошлом туре у себя дома обыграли столичное «Динамо» и с хорошим настроением приедут в Минск к одному из лидеров.

А вот минское «Динамо», которое выдало абсолютно худший старт в истории независимого чемпионата, сыграет против «Немана». У команды Сергея Гуренко всего три очка после четырех туров.

Команда проиграла пять из шести матчей на старте сезона, а если взять в расчет прошлый сезон, то она одержала всего две победы в 16 матчах.

Может, газон стадиона «Динамо» снова поможет дружине, которая на нем красиво обыграла «Торпедо-БелАЗ» во втором туре.

Видео: АБФФ ТВ





Итак, 16 апреля пройдут два матча:

«Энергетик-БГУ» — ФК «Городея», 17:30;

«Динамо-Минск» — «Неман», 19:30.

17 апреля увидим еще два матча:

«Белшина» — ФК «Смолевичи», 17:30;

«Шахтер» — ФК «Слуцк», 19:30.

18 апреля посмотрим за главными хитами тура:

«Ислочь» — «Славия», 14:00;

«Рух» — ФК «Минск», 16:00;

ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.

Положение в чемпионате перед 5-м туром:

Команда Матчи Очки «Торпедо-БелАЗ» 4 9 «Энергетик-БГУ» 4 9 ФК «Слуцк» 4 7 «Динамо» (Брест) 4 7 «Славия» 4 7 ФК «Витебск» 4 7 «Ислочь» 4 6 БАТЭ 4 6 ФК «Городея» 4 6 ФК «Минск» 4 6 «Неман» 4 5 «Шахтер» 4 5 «Рух» 4 4 «Динамо» (Минск) 4 3 ФК «Смолевичи» 4 2 «Белшина» 4 1

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