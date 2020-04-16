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Оживающий БАТЭ сыграет против лидирующего «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи 5-го тура ЧБ
16.04.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 апреля в Минске стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. На неутихающие разговоры о его приостановке и вопросы к Министерству спорта и федерации футбола общественность получает простой ответ чиновников:
Похоже, белорусы привыкают к ситуации, о чем говорит
Центральным матчем тура, по нашему мнению, станет игра 18 апреля на «Борисов-Арене». БАТЭ будет принимать лидера — «Торпедо-БелАЗ». Конспекты Юрия Пунтуса, помноженные на креативных бразильцев, против ищущего себя БАТЭ под руководством нового тренера.
Жодинцы выдали лучший старт в чемпионате за 11 лет, а команда находится на первом месте в турнирной таблице. При этом так хорошо команды Пунтуса не начинали турнир впервые за 18 лет!
Девять очков за четыре тура команда набирала в далеком 2009 году. А рекордным по этому показателю получился сезон в 2004 году: 12 из 12 возможных баллов,
Для тренера такой удачный старт был в 2002 году, когда Пунтус возглавлял БАТЭ и набрал 10 очков после четырех туров, сообщает
Этот сезон команда начала с вылета из Кубка Беларуси, без шансов проиграв «Шахтеру». Но перед самым чемпионатом в Жодино появился бразилец Рамос, который уже в первом туре на последних минутах принес победу над «горняками». Он же стал
Также Пунтус показал публике еще одного бразильца —
БАТЭ также оживает. После совершенно провального старта в чемпионате и неудачи в первом полуфинале Кубка страны команда Кирилла Альшевского разгромила «Минск» на синтетике Маяковки. Где наконец-то забил Антон Сарока, который мог оформить хет-трик.
Таким образом, в Борисове в субботу мы увидим настоящую битву, не пропустите!
Откроет программу тура бодро начавший чемпионат «Энергетик-БГУ», который примет «Городею». «Сахарные» в прошлом туре у себя дома обыграли столичное «Динамо» и с хорошим настроением приедут в Минск к одному из лидеров.
А вот минское «Динамо», которое выдало абсолютно худший старт в истории независимого чемпионата, сыграет против «Немана». У команды Сергея Гуренко всего три очка после четырех туров.
Команда проиграла пять из шести матчей на старте сезона, а если взять в расчет прошлый сезон, то она одержала всего две победы в 16 матчах.
Может, газон стадиона «Динамо» снова поможет дружине, которая на нем красиво обыграла «Торпедо-БелАЗ» во втором туре.
Видео:
Итак, 16 апреля пройдут два матча:
«Энергетик-БГУ» — ФК «Городея», 17:30;
«Динамо-Минск» — «Неман», 19:30.
17 апреля увидим еще два матча:
«Белшина» — ФК «Смолевичи», 17:30;
«Шахтер» — ФК «Слуцк», 19:30.
18 апреля посмотрим за главными хитами тура:
«Ислочь» — «Славия», 14:00;
«Рух» — ФК «Минск», 16:00;
ФК «Витебск» — «Динамо-Брест», 18:00;
БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ», 20:00.
Положение в чемпионате перед 5-м туром:
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16 апреля стартует пятый тур чемпионата Беларуси по футболу.
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