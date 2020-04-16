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Антон Матвеенко: «Милевский побаивается ехать в Витебск? Пускай дома тогда сидит, если побаивается»
16.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек «Витебска»
- В 3-м туре матч «
– А сейчас куда уже перенести? Мы играем послезавтра. Не вижу смысла.
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– Ну, побаивается – пускай дома тогда сидит, если побаивается (смеется – Tribuna.com).
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– Да, слышал. Если есть такая возможность. Тут путь неблизкий. Они и в том году прилетали в день игры. Если есть возможность...
- Какая сейчас обстановка в городе?
– Не знаю. Честно, мы так особо не ощущаем – мы потренировались и сразу домой. В магазинах вроде бы все как и раньше, только люди в масках ходят
- Много людей в масках?
– Да. Сейчас уже очень много, – сказал Матвеенко.
По данным Минздрава, на 16 апреля в Беларуси 4204 случая коронавируса, умерли 40 человек.
Ого! Когда такое было?! На победу бреского «Динамо» дают аж 1.73!
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Хавбек «Витебска» Антон Матвеенко рассказал об обстановке в городе.
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