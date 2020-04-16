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Антон Матвеенко: «Милевский побаивается ехать в Витебск? Пускай дома тогда сидит, если побаивается»

16.04.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Хавбек «Витебска» Антон Матвеенко рассказал об обстановке в городе.

- В 3-м туре матч «Витебск» – «Смолевичи» перенесли, сейчас надо ли играть?

– А сейчас куда уже перенести? Мы играем послезавтра. Не вижу смысла.

- Артем Милевский побаивается к вам ехать

– Ну, побаивается – пускай дома тогда сидит, если побаивается (смеется – Tribuna.com).

- «Динамо» Брест собирается в день игры прилететь на самолете

– Да, слышал. Если есть такая возможность. Тут путь неблизкий. Они и в том году прилетали в день игры. Если есть возможность...

- Какая сейчас обстановка в городе?

– Не знаю. Честно, мы так особо не ощущаем – мы потренировались и сразу домой. В магазинах вроде бы все как и раньше, только люди в масках ходят

- Много людей в масках?

– Да. Сейчас уже очень много, – сказал Матвеенко.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Хавбек «Витебска» Антон Матвеенко рассказал об обстановке в городе.
 
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