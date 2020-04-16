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Футболисту «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина. Полиция уже выдвинула обвинения
16.04.2020 18:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии, сообщает
Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.
Напомним, Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина и должен был находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Однако спустя несколько дней после возвращения на родину форварда заметили гуляющим в центре Белграда.
С собой у Йовича был документ от врачей «Реала», в котором было сказано, что футболист дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
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Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии, сообщает Sports.ru со ссылкой на Informer.
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