Футболисту «Реала» грозит до 3 лет тюрьмы за нарушение карантина. Полиция уже выдвинула обвинения

Источник материала: Tut.by

Полиция выдвинула обвинения нападающему «Реала» Луке Йовичу за нарушение карантина в Сербии, сообщает Sports.ru со ссылкой на Informer.



Reuters

Йовичу было выдвинуто обвинение по статье 248 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 месяцев до 3 лет.

Напомним, Йович прилетел в Сербию из Испании уже после начала карантина и должен был находиться в изоляции на протяжении 14 дней. Однако спустя несколько дней после возвращения на родину форварда заметили гуляющим в центре Белграда.

С собой у Йовича был документ от врачей «Реала», в котором было сказано, что футболист дважды сдал отрицательный тест на коронавирус. Однако в аэропорту Белграда Йович подписал документ, в котором согласился соблюдать 14-дневную самоизоляцию.