|
«Состояние удовлетворительное». Госпитализирован военнослужащий с COVID-19 из части МВД
16.04.2020 18:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Молодой человек, у которого диагностировали коронавирус, сейчас находится в госпитале МВД.
Первый случай коронавируса среди военнослужащих зафиксирован в войсковой части 3310. Это бригада внутренних войск МВД, которая находится недалеко от Минска.
— Состояние у военнослужащего удовлетворительное, в данный момент он находится на лечении в госпитале МВД, — прокомментировал TUT.BY Владимир Пархомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД. — Центром гигиены и эпидемиологии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, которое выясняет, каким образом заразился военнослужащий.
По словам Владимира Пархомцева, солдаты, которые являются контактами первого и второго уровня, сейчас находятся на карантине, а войсковая часть 3310 функционирует в обычном режиме.
Напомним, по состоянию на 16 апреля в Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек, у которого диагностировали коронавирус, сейчас находится в госпитале МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)