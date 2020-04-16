«Состояние удовлетворительное». Госпитализирован военнослужащий с COVID-19 из части МВД

Источник материала: Tut.by

Молодой человек, у которого диагностировали коронавирус, сейчас находится в госпитале МВД.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Первый случай коронавируса среди военнослужащих зафиксирован в войсковой части 3310. Это бригада внутренних войск МВД, которая находится недалеко от Минска.

— Состояние у военнослужащего удовлетворительное, в данный момент он находится на лечении в госпитале МВД, — прокомментировал TUT.BY Владимир Пархомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД. — Центром гигиены и эпидемиологии проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, которое выясняет, каким образом заразился военнослужащий.

По словам Владимира Пархомцева, солдаты, которые являются контактами первого и второго уровня, сейчас находятся на карантине, а войсковая часть 3310 функционирует в обычном режиме.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Беларуси зарегистрировано 4204 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки — 476 новых случаев. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. Умерли 40 человек.