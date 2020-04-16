Кореличчане сплотились и оказывают помощь врачам и медучреждениям района

Источник материала: Полымя

Противостоять беде, которой в современных реалиях является коронавирусная инфекция, можно только вместе, сообща, проявив внимание и участие. Именно так поступают кореличчане, каждый из которых готов внести свою лепту в борьбу с пандемией.

Безусловно, колоссальная нагрузка и огромная ответственность сегодня лежат на плечах работников учреждений здравоохранения района, которые в любой момент могут оказаться на передовой в борьбе с коронавирусом. Им, как никому другому, сегодня нужна защита. Организации, учреждения, общественные объединения и профсоюзы Кореличчины сплотились и оказывают посильную помощь в обеспечении медиков необходимыми средствами защиты. Районная организация ОО «Белорусский фонд мира» перечислила на благотворительный счет райбольницы деньги для закупки масок. Районной организацией ОО «Белорусский детский фонд» закуплены дезинфицирующие средства для 26 учреждений образований Кореличчины, Мирского профтехколледжа и Кореличского профлицея.

– Мы не могли остаться в стороне от всеобщей проблемы. На собранные работниками организации деньги мы купили дезинфицирующие средства, перчатки и маски, – делится начальник Кореличского РЭС Игорь Маковик. – Сегодня мы хотим не только передать районной больнице средства защиты, но и высказать им слова благодарности за их труд и готовность прийти на помощь в нужный момент. Не так давно также оказали помощь районной организации Белорусского общества Красного Креста. Коллектив РЭС активно откликнулся и собрал деньги., которые мы передали на нужды организации.

Свой вклад в борьбу с пандемией вносят организации и учреждения района, которые сегодня шьют средства защиты для кореличских медиков. Швейных цех ОАО «Кореличи-Лен» на время приостановил процесс пошива спецодежды и изготавливает защитные костюмы, капюшоны и халаты для районной больницы.





– Шить защитные костюмы из спанбонда начали во вторник. Материал нам привезли работники райбольницы, – рассказывает заведующая швейным цехом Светлана Запасник. – Уже готово 140 костюмов, 140 капюшонов и 20 халатов. Планируем изготовить еще 160 халатов. Безусловно, в работе со спанбондом есть своя специфика. Ведь при пошиве спецодежды мы привыкли работать с плотным материалом. Однако мы быстро приспособились. Очень хочется помочь, поэтому стараемся делать свою работу быстро и качественно.

К пошиву капюшонов также присоединились работники районного Дома ремесел и Кореличской детской школы искусств.

– На сегодняшний день пошили 25 капюшонов, – делится директор районного Дома ремесел Юлия Бояренко. – На пошиве задействованы три специалиста, которые раскраивают ткань, вырезают элементы будущего изделия и сшивают их.





По собственной инициативе присоединилась к благому делу технический работник Кореличской детской школы искусств Инна Карп, которая дома в свободное от работы время уже изготовила более 20 капюшонов.

Оксана ЯНУШ