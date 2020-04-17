Главные обещания Лукашенко на этот год, выполнение которых проваливается прямо сейчас

перечисляет эти обещания. UDF.BYэти обещания.

Низкая инфляция









Пару лет назад Александр Лукашенко заявил об инфляции:





«Мы должны выйти на 3-4%. Не надо 1,5%, как в Европе или в Америке. Потому что инфляция - это тоже чья-то заработная плата. Поэтому пускай будет 3-4% к концу пятилетки».









Не факт, что белорусские власти сумели бы выполнить обещанное при отсутствии кризиса, но в новых условиях нужно признать: добиться низкой инфляции в этом году будет невозможно.





Обесценивание белорусского рубля уже идет, курс доллара заметно вырос. Всемирный банк прогнозирует для Беларуси инфляцию до 11,4% в этом году. Международный валютный фонд чуть оптимистичнее и ожидает годовой уровень инфляции в 2020-2021 годах на уровне 5,6%.









Вообще же в ситуации глобального экономического спада из-за пандемии коронавируса международные организации ухудшают прогноз по в Беларуси. На данный момент МВФ считает, что экономика нашей страны сократится за год на 6%, а Всемирный банк – на 4%.

Тысяча рублей зарплаты в сельском хозяйстве

Летом 2018 году руководитель Беларуси сказал о средней зарплате в агросекторе:





«Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600, а 800 рублей. И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же 1 тысяче средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве».









Но по данным Белстата в феврале средняя зарплата в сельском хозяйстве составляла лишь 803 рубля. Можно допустить, что при высокой инфляции власти все же «добьются» роста получек для аграриев до тысячи рублей, но покупательская способность этих денег будет явно не той, которой была еще в прошлом году.

Избавление от внешних долгов









В 2015 году Лукашенко в интервью негосударственным белорусским СМИ заявил: «Я не говорил об этом раньше и думал вообще не говорить, но коль затронули тему — мы за пять лет решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, никогда не заимствовать, обходиться без заимствований. Мы не будем и не нужно такими темпами что-то делать в экономике, как это мы делали раньше. Например, модернизация. Мы будем делать это более спокойно, не заимствуя такие огромные средства».





После этого белорусские власти брать кредиты, конечно, не перестали. По данным Минфина внешний государственный долг на начало этого года составил около 17 миллиардов долларов США. Теперь власти рассчитывают на кредит МВФ в 900 миллионов долларов.

Приведение местных дорог в порядок

Пару лет назад руководитель страны заявил:





«К 2020-му мы основные местные дороги должны закончить. И закончим. Прежде всего имею в виду связь областных центров с районными и связь районов с агрогородками. Здесь дорожная связь должна быть нормальной, устойчивой. А кое-где мы пойдем и на средние, малые деревни».









Увы, жители, пожалуй, каждого белорусского района могут показать, дороги, требующие ремонта. Учитывая объем необходимых работ, невозможно представить, что их приведут в порядок в течение этого года.

Усиление других ветвей власти





В предвыборной программе на президентских выборах 2015 году Лукашенко обещал расширить полномочия и сфер ответственности парламента, а также органов местного управления. Логично было бы ожидать, выполнение этого к концу его очередного президентского срока.





Но очевидно, что до августа обещанного не произойдет – слишком мало времени осталось на принятие и внедрение нового законодательства. Лукашенко уже почти не вспоминает и об изменении Конституции, о чем активно говорил в прошлом году.



