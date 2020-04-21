Валютные качели: курсы доллара и евро в странах СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пандемия коронавируса продолжает раскачивать валютные качели во всех странах, в том числе в СНГ, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

Крупные магазины и торговые центры, кинозалы, театры, спортивные объекты, а также представители сферы услуг, питания и туризма в Казахстане до конца года будут освобождены от налога на имущество, а сельхозпроизводители – на землю, передает Кира Каниболодская. На помощь бизнесу Казахстана приходят банки второго уровня. Так, предприниматели могут взять кредит под 8% годовых на 12 месяцев. Сумма от 100 тысяч до 7 миллионов долларов. Сделать свой выбор поможет официальный курс доллара. 20 апреля, по данным Нацбанка Казахстана, он составил 426 тенге 44 тыйина. Однако с покупкой и продажей американской валюты простым гражданам придется повременить. Обменные пункты из-за усиления режима карантина до конца месяца закрыты.

В Кыргызстане доллар снова дешевле 80 сомов, сообщает Кристина Босивская. За последнюю неделю он дважды поднимался в цене до рекордных 85 сомов. А в пятницу американская валюта начала сдавать позиции. Сегодня банки покупают доллар за 79,9 сома, продают на один сом дороже. Официальный курс Национального банка страны не поменялся с 17 апреля и составляет 80 сомов 34 тыйина. Рубль тоже немного упал в цене, но незначительно, всего на 10 тыйинов. Покупают его по сому и 6 тыйинов, а продают за сом и 10 тыйинов.

По данным Центрального банка Армении, сегодня доллар стоит 483 драма, передает Нона Оганесян. Это на три драма дешевле, чем неделю назад. Российский рубль практически не изменился в цене – 6,5 драма. А европейская валюта немного упала в цене.

В Таджикистане понедельник начался со стабильности: курс доллара не изменился, сообщает Азамат Зияев. Согласно данным Национального банка Таджикистана, американскую валюту, как и несколько дней назад, можно купить за 10 сомони 24 дирама. За последний месяц доллар вырос по отношению к сомони почти на 5,3%. Нацбанк республики напоминает, что торговые и обменные операции с валютой за пределами офисов банков проводить строго запрещено. За это грозит административная и уголовная ответственность.

Еще одна неделя стабильности: Центральный банк Азербайджана обнародовал данные валютного рынка страны, передает Кямран Гусейнов. По итогам семи дней средневзвешенный курс доллара к манату остался без изменений. Американскую валюту приобретали за манат 70 копеек. А евро стоил манат 85 копеек. Курс иностранных валют к национальной на 20 апреля распределился следующим образом: 1 доллар – манат 70 копеек, 1 евро – манат 84 копейки.

На фоне падения мировых цен на нефть в Беларуси вновь начали расти курсы доллара и евро, сообщает Ольга Забелич. Сегодня на торгах американская валюта выросла на 0,2%, доллар стоит 2 рубля 45 копеек. Евро укрепился на 0,4% и составил 2,66 рубля. А вот российская валюта просела. За сотню сегодня дают 3 белорусских рубля и 28 копеек. Сейчас в Министерстве экономики страны рассматривают два пакета мер по поддержке в условиях пандемии. Один из главных вопросов, которые волнуют бизнес, – это расчет за электроэнергию.