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Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ, обвинив в халатности с COVID-19

21.04.2020 12:00 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за халатность, которую, по их мнению, ВОЗ проявила в контексте пандемии коронавируса.

Как отмечается в обвинительном заключении, размещенном в электронной системе судебных документов, "это коллективный иск против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поданный за существенный ущерб, понесенный истцами, <…> который стал следствием грубой халатности ВОЗ, вовремя не объявившей коронавирус (COVID-19) чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, пишет РИА Новости.

Кроме того, истцы обвиняют ВОЗ в том, что организация была неспособна должным образом контролировать борьбу с коронавирусом в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань.

Истцы обвиняют ВОЗ в неспособности предоставить соответствующие инструкции своим сотрудникам относительно того, как они должны реагировать на чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, включая ограничения на поездки и торговлю. ВОЗ обвиняют в неспособности выступить в качестве глобального координатора, который бы направлял научные данные и экспертов туда, где они были больше всего нужны.

По мнению истцов, ВОЗ не справилась с реакцией на обнаружение коронавируса и "участвовала в сокрытии пандемии COVID-19 в Китае в целом, а также в провинции Хубэй и городе Ухань, тем самым вызвав и/или поспособствовав таким образом последующему распространению коронавируса по всему миру, в том числе в США и в штате Нью-Йорк".

"Небрежные поручения и упущения ВОЗ причинили ущерб и неисчислимый вред истцам", отмечается в обвинительном заключении.

Иск в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка подали жители округа Уэстчестер (откуда началась вспышка эпидемии в Нью-Йорке) Ричард Клинг, Стив Роткер, Дженнаро Пурчиа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности. Критика Трампа в адрес ВОЗ прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболеваний, так и по числу умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с пандемией меры.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.

 
 
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Жители пригорода Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения за халатность, которую, по их мнению, ВОЗ проявила в контексте пандемии...
 
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