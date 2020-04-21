«Я больше месяца не ступала на землю». Белоруска о карантине на круизном лайнере

Источник материала: Tut.by

Минчанка Анна Теплоухова уже больше месяца находится на карантине на круизном лайнере у берегов города Тампа, США. И хоть на борту нет ни одного заболевшего COVID-19, здесь многое изменилось: кто-то остался без работы, кого-то переселили в VIP-каюту с джакузи, а кому-то приходится 6 часов дежурить возле туалета и напоминать остальным мыть руки. Обо всем этом и не только Анна рассказала TUT.BY.

«Меня без всяких проблем приняли на борт, а китайцев уже не пустили»

Анне Теплоуховой — 24. Уже два года она работает на круизных лайнерах компании Carnival Cruise Lines. Как и многие другие, начинала с должности помощника официанта в столовой для персонала. Сейчас она уже сервер — официант более высокого класса — в одном из корабельных ресторанов.



Фото предоставлено героем публикации

— В 2016-м я окончила лингвогуманитарный колледж. Хотела продолжить учебу в университете, но не поступила. Тогда знакомая подсказала, что в деревню Боровики, в Дзержинском районе, нужен учитель английского языка. Занятия три раза в неделю, дорога от дома до школы занимает всего час — звучало неплохо, поэтому я согласилась. Параллельно помогала в организации мероприятий и убирала один из офисов. В таком режиме пролетел год, я устала от того, что у меня нет основной нормальной работы и решила найти ее за границей. Наткнулась в интернете на вакансию на круизном лайнере, прошла собеседование и через пару месяцев, когда в США перестал бушевать ураган Катрина, оказалась на своем первом корабле.

За два года Анна в совокупности провела дома всего шесть месяцев. По нынешнему контракту ей следовало прибыть на лайнер 23 февраля. В это время коронавирус вовсю бушевал в Китае, распространялся по Южной Корее и Италии. Но даже новость о том, что COVID-19 обнаружили у пассажиров судна Diamond Princess, который плавал у берегов Японии, белоруску не остановили.

— Я должна была вернуться, иначе меня могли понизить в должности или вообще не разрешили бы дальше работать — такое бывает, если отсутствуешь на корабле больше шести месяцев. Да и я особо не боялась, думала, что нас это не затронет, только Азию. В отличие от китайцев, меня без всяких проблем приняли на борт. А вот их уже не пустили.

Круизный лайнер, на котором было 3000 пассажиров и 1000 членов экипажа, продолжал путешествие по Карибскому морю. Когда было зафиксировано растущее число зараженных в Италии, итальянских офицеров, занимавших ключевые позиции и отвечавших за передвижение судна, по приезде в США отправили на двухнедельный карантин в отель для персонала.

«Из-за того, что все гости уехали, некоторые профессии стали просто не нужны»

Постепенно и на корабле начали внедрять новые правила: везде появились антисептики, сотрудники стали следить за тем, чтобы все гости мыли перед едой руки и не прикасались к общим блюдам в столовой.



Фото предоставлено героем публикации

— Когда в США увеличилось количество заболевших, Дональд Трамп призвал американцев перестать путешествовать. И люди начали массово отказываться от путевок. Но мы все равно думали, что поплывем в следующий круиз. Он должен был начаться 15 марта. И вот поздно вечером 14 марта, когда все гости еще веселились, а мы работали, нам неожиданно объявили: «У вас есть час на то, чтобы сходить в магазин Duty Free и купить все необходимое. Завтра мы не берем новых пассажиров и становимся на карантин». Как долго он продлится, сможем ли мы выходить, что нам вообще надо… — на все эти вопросы у нас не было ответов.

Следующие две недели врачи и медсестры пристально наблюдали за состоянием каждого члена экипажа, чтобы проверить, не заразился ли кто-то из команды. Естественно, покидать корабль никому не разрешалось.

— Из-за того, что все гости уехали, некоторые профессии стали просто не нужны: танцоры, музыканты, работники казино, спа, продавцы остались без работы. Поэтому первое время они устраивали для остальных концерты, вечеринки, игры. Было классно! В обычные дни персоналу нельзя посещать гостевые зоны: бар, тренажерный зал, баскетбольную и футбольную площадки… Сейчас мы можем ходить везде. Правда, спортивные площадки уже закрыли, а в тренажерном зале могут заниматься одновременно только 20 человек.



Фото предоставлено героем публикации

После того, как стало ясно, что на судне никто не болен COVID-19, некоторых сотрудников начали отправлять домой.

— Для филиппинцев и индонезийцев компания организовала чартерный рейс. Их собрали со всех кораблей, что стояли по побережью, перевезли в Майами на автобусах и отправили домой. Точно так же должны были уехать украинцы и румыны. Мы провожали их до 3 часов ночи, в 5 утра они сели в автобус… А уже в 11 я проверила наш общий чат для русскоговорящих и увидела, как они шлют фотографии каюты. Оказалось, самолет отменили, а их на полпути развернули обратно. И это им еще повезло: был случай, когда люди уже доехали до аэропорта и только там узнали, что рейса не будет. Им пришлось две недели сидеть на корабле в изоляции, потому что они уже проконтактировали с другими.

«Читаю новости о том, что происходит в Беларуси»

Сейчас на лайнере находится 700 человек. Многие, кто остался без дела, живут здесь, просто как пассажиры: бесплатно питаются и не получают зарплату. У остальных рабочее время сократилось в два раза: вместо 10 часов — 6−7.

— Когда у нас гости, мы постоянно находимся в напряжении: стоим, как оловянные солдатики, всем улыбаемся. Ни на секунду нельзя расслабиться: никто не должен видеть, что ты облокотился на стол или что у тебя грязный поднос с тарелками в руках. Сейчас нам дали немного свободы: если устал, можешь присесть или попросить перерыв. Что касается зарплаты, то в обычные дни она очень зависит от чаевых. Сейчас их нет, поэтому я получаю только оклад — 940 долларов в месяц. Тратить деньги особо некуда. У большинства основная статья расходов — алкоголь в баре. Ну и если надо какие-то мелочи прикупить в лавке с товарами первой необходимости: шампуни, дезодоранты и т.д. Даже за интернет теперь не приходится платить 4 $ в сутки, компания сделала его бесплатным для всех. Доступны почти все сайты, а не как раньше, только Facebook, Instagram и WhatsApp.



Фото предоставлено героем публикации

По планам, на судне должно остаться около 150 человек, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

— Мы все в стрессе. В любой момент каждому могут сказать: «Завтра ты уезжаешь домой». А я бы хотела здесь задержаться. Я знаю, что у нас безопасно, никто не болен. Читаю новости о том, что происходит в Беларуси. У нас больше 6000 зараженных, карантина нет. Очень переживаю за своих родственников. Я бы переждала этот пик на корабле. У меня паника начинается, когда я подумаю, что надо будет выйти на улицу. Я больше месяца не ступала на землю, а свежим воздухом дышала только на открытой палубе. Недавно появились слухи, что весь персонал из Восточной Европы посадят на одно судно, которое за 2−3 недели доплывет до какого-нибудь города в Европе. Как я доберусь оттуда до Беларуси, пока непонятно.

«Каждую ночь вся территория корабля опыляется дезинфицирующим средством»

Ну, а пока все 700 человек продолжают привыкать к новым условиям на борту, которые появились здесь из-за коронавируса. Всех сотрудников расселили по одному человеку в отдельные каюты: кому-то достались гостевые кабины с балконами, кому-то, как на соседнем корабле, даже VIP-кабины с джакузи. Каждый день измеряют температуру бесконтактными термометрами. В местах скопления людей наклеили разделительные полосы, чтобы все соблюдали дистанцию 2 метра. Сидеть в баре или еще где-то можно только через одного. За этим следят и секьюрити, которые делают замечания, если кто-то не следует правилам. Возле уборных теперь постоянно дежурят, в том числе и официанты: они напоминают всем о том, что нужно мыть руки.



Фото предоставлено героем публикации

— Уборка теперь происходит постоянно. В столовой, баре все столы, стулья протираются раствором с хлоркой, туалеты и раковины тоже содержатся в чистоте. Каждую ночь вся территория корабля опыляется дезинфицирующим средством. У нас есть изолированная зона, где находятся те, у кого есть симптомы ОРВИ, — кашель, насморк, повышенная температура. Они две недели почти никуда не выходят, кроме как на балкон раз в день. В это время их кабину тоже дезинфицируют. Еду оставляют у порога. Коронавирус, естественно, ни у кого не подтверждается, у всех обычная простуда, но вот такие у нас экстрамеры предосторожности.

На корабль по-прежнему не могут попасть посторонние. Исключение делают только для тех сотрудников, которые сейчас очень нужны команде. Например, еще один врач. Но прежде чем приступить к работе, он должен отсидеть две недели на карантине в отеле для персонала и еще две недели — в каюте на лайнере. Этот месяц в изоляции входит в контракт и оплачивается.

Карантин на судне Анны Теплоуховой продлен до 27 июня.