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Отменить все массовые мероприятия: к чему ещё ВОЗ призывает Беларусь в связи с эпидемией
21.04.2020 15:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Если помните, в этом месяце по личному приглашению Александра Лукашенко в Беларусь приезжала миссия ВОЗ. За пару дней независимые эксперты оценили, как наша страна справляется с эпидемией, провели совместно с Минздравом онлайн-конференцию, на которой, честно сказать, расплывчато отвечали на вопросы журналистов, а потом уехали. Сегодня на сайте ВОЗ
Вчера же школьников вновь ждали на занятиях: 20 апреля дважды продленные весенние каникулы кончились. Но родители отпустили на уроки лишь 30-40% учащихся, говорили в Министерстве образования. Кроме того, в Беларуси по-прежнему проходит чемпионат по футболу, на Вербное воскресенье и Пасху церки и костелы не закрывались.
Все прошлые выходные – 18 и 19 апреля – Минздрав не называл общее количество зараженных в стране, но сообщил об этом в понедельник, 20 апреля.
Здесь у нас все в порядке. За нарушение предписанного режима самоизоляции грозит административная ответственность (штраф до 30 базовых величин), а в случае заражения другого человека – уголовная.
И здесь в Беларуси все хорошо. Для пожилых людей из группы риска организована доставка на дом продуктов и лекарств. Этим занимаются соцработники и волонтеры.
Выполняется. В Минздраве часто встречаются специалисты разных органов власти, чтобы совместно выработать решения по борьбе с развитием коронавируса.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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