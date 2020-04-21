Отменить все массовые мероприятия: к чему ещё ВОЗ призывает Беларусь в связи с эпидемией

Источник материала: KYKY

Если помните, в этом месяце по личному приглашению Александра Лукашенко в Беларусь приезжала миссия ВОЗ. За пару дней независимые эксперты оценили, как наша страна справляется с эпидемией, провели совместно с Минздравом онлайн-конференцию, на которой, честно сказать, расплывчато отвечали на вопросы журналистов, а потом уехали. Сегодня на сайте ВОЗ появился список рекомендаций для Беларуси по итогам миссии, заметил TUT.by. Вот как они выглядят.

Усилить социальное дистанцирование. Это значит, что следует отложить массовые мероприятия: и культурные, и спортивные, и религиозные. Перевести на дистанционное обучение школы и университеты.

Вчера же школьников вновь ждали на занятиях: 20 апреля дважды продленные весенние каникулы кончились. Но родители отпустили на уроки лишь 30-40% учащихся, говорили в Министерстве образования. Кроме того, в Беларуси по-прежнему проходит чемпионат по футболу, на Вербное воскресенье и Пасху церки и костелы не закрывались.

Белорусы бессмертны pic.twitter.com/v5reRI33cB — Чай з варэннем (@belteanews) April 19, 2020

Государство должно четко и прозрачно информировать беларусов о мерах реагирования на коронавирус.

Все прошлые выходные – 18 и 19 апреля – Минздрав не называл общее количество зараженных в стране, но сообщил об этом в понедельник, 20 апреля.

Помещать на карантин пациентов с подтвержденной инфекцией и их контакты.

Здесь у нас все в порядке. За нарушение предписанного режима самоизоляции грозит административная ответственность (штраф до 30 базовых величин), а в случае заражения другого человека – уголовная.

И дальше оказывать основные медико-санитарные услуг и социально-экономическую поддержку тем, кому это нужно, особенно наиболее уязвимым.

И здесь в Беларуси все хорошо. Для пожилых людей из группы риска организована доставка на дом продуктов и лекарств. Этим занимаются соцработники и волонтеры.

Межотраслевое сотрудничество.

Выполняется. В Минздраве часто встречаются специалисты разных органов власти, чтобы совместно выработать решения по борьбе с развитием коронавируса.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.