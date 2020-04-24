Ученые определили самые уязвимые для COVID-19 клетки человека

Источник материала: ОНТ

Американские исследователи определили конкретные клетки в легких человека, пазухах носа и кишечнике, которые наиболее уязвимы для нового коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на работу команды ученых из Бостонской детской больницы.

Эксперты полагают, что конкретные клетки в носовых пазухах, отвечающие за выработку слизи, имеют два протеина, которые необходимы COVID-19 для проникновения в клетку.

Кроме того, команда ученых доказала, что коронавирус приобрел новые черты, благодаря которым может влиять на интерфероны, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами.

Отмечается, что эти сведения помогут при разработке вакцины от COVID-19, чтобы направить работу по созданию лекарства в нужное русло, или определить, какой из существующих препаратов можно адаптировать для лечения инфекции.

По словам американского иммунолога Хосе Орводас-Монтанеса, именно в Бостоне были все предпосылки для проведения такого исследования, поскольку в местной клинике была подходящая база данных, предназначавшаяся изначально для других целей.

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