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Ученые определили самые уязвимые для COVID-19 клетки человека
24.04.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Американские исследователи определили конкретные клетки в легких человека, пазухах носа и кишечнике, которые наиболее уязвимы для нового коронавируса. Об этом
Эксперты полагают, что конкретные клетки в носовых пазухах, отвечающие за выработку слизи, имеют два протеина, которые необходимы COVID-19 для проникновения в клетку.
Кроме того, команда ученых доказала, что коронавирус приобрел новые черты, благодаря которым может влиять на интерфероны, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами.
Отмечается, что эти сведения помогут при разработке вакцины от COVID-19, чтобы направить работу по созданию лекарства в нужное русло, или определить, какой из существующих препаратов можно адаптировать для лечения инфекции.
По словам американского иммунолога Хосе Орводас-Монтанеса, именно в Бостоне были все предпосылки для проведения такого исследования, поскольку в местной клинике была подходящая база данных, предназначавшаяся изначально для других целей.
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Американские исследователи определили конкретные клетки в легких человека, пазухах носа и кишечнике, которые наиболее уязвимы для нового коронавируса. Об...
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