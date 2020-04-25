ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Частично вышли из карантина три штата США

25.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тяжелые будни врачей

Борьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк  главврач скорой помощи одного из медучреждений  рассказал о работе с пациентами, которые заразились COVID-19. Он сравнивает ситуацию в больнице  с ночным кошмаром наяву.

Энтони Лено, главврач скорой помощи больницы г. Йонкерса (США): "Это ужас. Много больных людей. Трудно представить себе, сколько людей к нам поступает. За одну мою смену 6 человек погибли. В основном это люди в возрасте".

В американском штате Джорджия объявлено об открытии залов для игры в боулинг, салонов красоты, парикмахерскихи ряда заведений малого бизнеса. С понедельника  откроются театры и рестораны. Меры по ослаблению режима  также вводят в Оклахоме и на Аляске.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тяжелые будни врачей Борьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк  главврач скорой помощи одного из медучреждений  рассказал о...
 
Новости дня
Новости
 
Чтобы обезопасить свою семью, многие из врачей на время решили пожить отдельно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика