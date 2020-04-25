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Тяжелые будни врачей





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Частично вышли из карантина три штата США Тяжелые будни врачей Борьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк главврач скорой помощи одного из медучреждений рассказал о...

Борьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк главврач скорой помощи одного из медучреждений рассказал о работе с пациентами, которые заразились COVID-19. Он сравнивает ситуацию в больнице с ночным кошмаром наяву.В американском штате Джорджия объявлено об открытии залов для игры в боулинг, салонов красоты, парикмахерскихи ряда заведений малого бизнеса. С понедельника откроются театры и рестораны. Меры по ослаблению режима также вводят в Оклахоме и на Аляске.