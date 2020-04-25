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Частично вышли из карантина три штата США
25.04.2020 22:12 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Тяжелые будни врачейБорьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк главврач скорой помощи одного из медучреждений рассказал о работе с пациентами, которые заразились COVID-19. Он сравнивает ситуацию в больнице с ночным кошмаром наяву.
Энтони Лено, главврач скорой помощи больницы г. Йонкерса (США): "Это ужас. Много больных людей. Трудно представить себе, сколько людей к нам поступает. За одну мою смену 6 человек погибли. В основном это люди в возрасте".
В американском штате Джорджия объявлено об открытии залов для игры в боулинг, салонов красоты, парикмахерскихи ряда заведений малого бизнеса. С понедельника откроются театры и рестораны. Меры по ослаблению режима также вводят в Оклахоме и на Аляске.
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Тяжелые будни врачей Борьба с распространением коронавируса не прекращается. В штате Нью-Йорк главврач скорой помощи одного из медучреждений рассказал о...
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