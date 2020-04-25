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Летняя оздоровительная кампания, борьба с коронавирусом в регионе. Губернатор области Владимир Кравцов ответил на актуальные вопросы

26.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Губернатор области Владимир Кравцов о летней оздоровительной кампании
Губернатор области Владимир Кравцов о коронавирусе и принятых мерах
Губернатор области Владимир Кравцов призвал гродненцев поберечься
Телерадиокомпания Гродно
 
 
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Губернатор области Владимир Кравцов о летней оздоровительной кампании Губернатор области Владимир Кравцов о коронавирусе и принятых мерах Губернатор области...
 
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