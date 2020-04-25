Губернатор области Владимир Кравцов о летней оздоровительной кампании
Губернатор области Владимир Кравцов о коронавирусе и принятых мерах
Губернатор области Владимир Кравцов призвал гродненцев поберечься
|
Летняя оздоровительная кампания, борьба с коронавирусом в регионе. Губернатор области Владимир Кравцов ответил на актуальные вопросы
26.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя
Источник материала: Полымя
Губернатор области Владимир Кравцов о летней оздоровительной кампании
Губернатор области Владимир Кравцов о коронавирусе и принятых мерах
Губернатор области Владимир Кравцов призвал гродненцев поберечься
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летняя оздоровительная кампания, борьба с коронавирусом в регионе. Губернатор области Владимир Кравцов ответил на актуальные вопросы
Губернатор области Владимир Кравцов о летней оздоровительной кампании Губернатор области Владимир Кравцов о коронавирусе и принятых мерах Губернатор области...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)