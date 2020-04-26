Минобр Беларуси плеснул ядом в СМИ и неравнодушных учителей

Досадно, что министерство решило встать на ту же дорожку, которой уже пытался пройти Минздрав со своей пресс-службой, обвиняя СМИ в желании хайпануть на историях о людях, умерших от COVID-19. Чем закончилось сражение Минздрава с прессой, известно всем, кроме, похоже, Минобра. Но можно напомнить: Министерство здравоохранения Беларуси каждый день и достаточно оперативно публикует данные об экспансии коронавируса и даже иногда отвечает на вопросы. Но вот в количество смертных случаев в стране от коронавируса не верят даже обитающие в степях Беларуси тушканчики.





И вместо того, чтобы ответить на вопросы родителей и учителей о том, что же будет, собственно, с учебой в четвертой четверти и как будет проходить аттестация, каким образом будут выведены годовые оценки и не окажутся ли ученики 9 и 11 классов на вынужденной самоизоляции в период выпускных экзаменов, Минобраз поплевался ядом во всех - и в неравнодушных учителей, и в независимые СМИ.





«Во-первых, до публикации данного открытого письма крупные негосударственные порталы убеждали население в том, что белорусская школа не может работать удаленно, что «учителя не знают компьютера», «ничего не делалось для разработки программного комплекса», «учителя в панике», «растеряны» и пр.





Однако из письма Анны Северинец можно узнать, что учителя справились с дистанционной формой и даже «максимально эффективно наладили учебный процесс». СМИ элегантно переобулись в прыжке», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования Беларуси.





СМИ, в том числе и оппозиционные (у всех случаются дети) были бы рады переобуться в прыжке, но пока нет повода. Максимально эффективное налаживание учебного процесса сводится к использованию соцсетей, включая приложения для видеоконференций на базе личных персональных устройств. Для большинства это вайбер, телеграм или банальный email, ибо выбора нет: время бежит и надо что-то делать, поскольку наверху, то есть там, в министерстве, пока замерли в задумчивой растерянности.





И да, в школах интернет есть, но только для директора и бухгалтера; компами, подходящими на роль музейных экспонатов, занимается в лучшем случае завхоз или сотрудник по фамилии «никто»; компьютерная сеть отсутствует; IT-зация осуществлялась эпизодически особо заботливыми родителями от класса к классу; а что такое сервер, на базе которого можно запустить свой школьный сайт с организацией видеоконференций, чатов и всего прочего (тем более, что софт бесплатный – есть Linux и есть Microsoft для школ), в школе вообще не знают ни разу.





И да, учителя в панике и растеряны, поскольку им и до коронавируса пришлос зять на свои личные гаджеты и интернет нагрузку по ведению электронного дневника, обслуживанию карт учащихся и т.д. Какое бабло там пилится. Ой, на это все вышеперечисленное выделяются деньги, и отнюдь не малые. Но мы уже плавно перешли и даже частично ответили на второй пункт обвинения Министерства образования.





«Во-вторых, оппозиционные СМИ регулярно сообщают о том, что учителя загружены нехарактерной работой, днюют и ночуют на хоккейных аренах, живут в проблемных семьях в качестве члена семьи, заполняют массу документов, а теперь еще и были вынуждены выполнять двойную работу. Однако на примере Анны Северинец читатель может увидеть, что рядовой учитель имеет массу свободного времени для раздачи интервью, написания блогов, сочинения открытых писем, ведения соцсетей и иных форм досуга. Это повод задуматься о том, что оценки, распространяемые в СМИ – как минимум, не соответствуют действительности», - пишет пресс-служба министерства.





Про электронные дневники и прочую бумажную рутину добавить к тому, что пишут оппозиционные СМИ, нечего, ибо что есть, то есть. К примеру, на каждое родительское собрание классный руководитель готовит несколько бумажек, на которых родители должны поставить свои подписи насчет прививок, психологов, БРСМ и прочих разрешений либо запретов.





А вот феномен Анны Северинец объяснить несложно – она и все остальные коллеги понимают, что приходит момент, когда надо найти ту самую «массу свободного времени» для написания открытого письма, иначе потом и вовсе замордуют объяснительными, отчетами, справками графиками, раскладушками и аппликациями по поводу того, почему такое количество учеников, допустим, по русскому языку не аттестовано, процент успеваемости рухнул, качество знаний ни в какую и что конкретно преподаватель сделал для того, чтобы такую токсичную ситуацию предотвратить.





Количеству исписанной бумаги позавидует Лев Толстой, понимая, что его четверка томов «Guerre et paix» на этом фоне выглядит как детская сказка на четырех страницах с рисунками. Плюс есть конкретный материальный стимул, ибо всех потом накажут и морально, и деньгами, срезая премии по каждому поводу.





«В-третьих, заметим, что в оппозиционных СМИ сейчас «разгоняется» тезис о крайней репрессивности белорусской системы образования, где учителя якобы страшно запуганы, зависимы, не имеют собственного мнения и пр. Но на примере Анны Северинец можно увидеть, что в нашей стране никого не лишают права на профессию, не увольняют с работы, дают свободно высказываться, критиковать власть, сообщать свое очень ценное мнение и писать открытые письма. Это наглядно демонстрирует гуманизм белорусской системы властных отношений, а не ее «нечеловечность», как утверждается в заголовке письма А. Северинец», - подмечает пресс-служба Минобра.





Коллеги, читать не научились или как? Источник смелости Анны Северинец указан сразу под открытым письмом. Напоминаем: «Стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь». И там еще есть пару намеков на то, что г-жа Северинец не боится увольнения, и с ее профессиональными достижениями она легко в прыжке переобуется в репетитора с очередью на пару лет.





Вот если бы Анне Северинец довелось бы стать просто лучшим учителем какого-нибудь 2005 года какой-нибудь средней школы поселка Навозы, она бы вряд ли позволила бы себе такой вызов.





И кстати, в поддержку тезиса о репрессивности системы … хм, образования свидетельствует тот факт, что под письмом Анны Северинец подписались 22, а не 2222 учителя Республики Беларусь. И это вовсе не значит, что они не разделяют точку зрения учительницы. Просто боязно. И семью кормить надо. Кредиты погашать. Жилье строить. Детей учить…





О репрессивности же системы… хм.. образования хорошо говорит тот факт, что в злобном пасквиле министерства четыре раза упомянуты имя и фамилия учительницы, не побоявшейся выступить против вызывающей удивление позиции министерства, точнее против ее отсутствия. Похоже, что выбесила не по-детски.









Ну, это понять можно. Министру образования Игорю Карпенко пришлось отдуваться комментарием в стиле «Усё будзе добра», а замминистра Александру Кадлубаю и вовсе оправдываться, что его неправильно поняли. И что еще обиднее, последний прямым текстом подтвердил, что в министерстве проблемы с адекватом.





Но, нет же: «Что же касается конкретных мер по организации учебного процесса, то они проводятся в русле ранее выработанных, одобренных и публично озвученных президентом решений», - упорно пишет пресс-служба ведомства.





Вот тут бы и проявить себя сегодняшним спикерам: доказать, что они на своем месте и у них есть хххх смелость честно признать, что они пока не знают, как разрулить ситуацию, или знают, что надо делать и как, но на это надо получить разрешение сверху. А для этого надо пойти и доказать президенту правоту своей точки зрения, отстоять и защитить, чтобы он потом принял то самое единственно верное решение, которому будет рукоплескать весь глобус Беларуси.





Но, видимо, там нет того, что прячется под зачеркнутым текстом, а потому и родилось поручение пресс-службе наехать на СМИ, интернет и весь педагогический коллектив Беларуси.