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В Испании будут стерилизовать мячи и газон до матча и в перерыве в случае возобновления сезона
26.04.2020 19:18 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос ответил на вопросы о том, какие меры предосторожности будут предприняты после возобновления сезона
– Есть ли риск распространения вируса через использование мяча?
– В принципе, нет. Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча. Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.
– Как вы видите голы без объятий игроков и споры с судьями на безопасной дистанции?
– Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хвататься друг за друга, не будут обниматься.
– Игроки, как правило, вытирают пот руками или футболкой, плюют на траву, по которой будет катиться мяч...
– Любой игрок, допущенный до соревнований, будет отмечен как «свободный от коронавируса», как и стадионы, на которых они будут находиться, – рассказал Рамос.
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Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос ответил на вопросы о том, какие меры предосторожности будут предприняты после возобновления...
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