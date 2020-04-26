В Испании будут стерилизовать мячи и газон до матча и в перерыве в случае возобновления сезона

Источник материала: Tribuna.com

Президент ассоциации врачей футбольных клубов Испании Рафаэль Рамос ответил на вопросы о том, какие меры предосторожности будут предприняты после возобновления сезона Ла Лиги , приостановленного из-за коронавируса .

– Есть ли риск распространения вируса через использование мяча?

– В принципе, нет. Все, включая газон, будет стерилизовано до игры, в перерыве и после матча. Мяч может заразить вас, но, когда стерильный мяч катится по стерильной поверхности, заразиться трудно.

– Как вы видите голы без объятий игроков и споры с судьями на безопасной дистанции?

– Все будет по-другому. Футболисты на угловых не будут хвататься друг за друга, не будут обниматься.

– Игроки, как правило, вытирают пот руками или футболкой, плюют на траву, по которой будет катиться мяч...

– Любой игрок, допущенный до соревнований, будет отмечен как «свободный от коронавируса», как и стадионы, на которых они будут находиться, – рассказал Рамос.