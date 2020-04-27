ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Акция «Бессмертный полк» в 2020 году состоится в онлайн-формате

27.04.2020 16:17 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Видеоряд вместо обычного шествия будут транслировать на медиаэкранах и онлайн-кинотеатре. В прошлом году на шествия «Бессмертного полка» вышли порядка 10 млн человек.

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с карантином, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Об этом сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы», передает ТАСС.

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — говорится в сообщении.

8 апреля движение «Волонтеры Победы» сообщило, что разрабатывает дистанционный формат проведения акции «Бессмертный полк". Волонтеры уточнили, что решение, как проводить акцию, будет приниматься по каждому региону отдельно. В новый формат планировалось перевести там, где уровень распространения коронавируса не позволяет провести ее в обычной форме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видеоряд вместо обычного шествия будут транслировать на медиаэкранах и онлайн-кинотеатре. В прошлом году на шествия «Бессмертного полка» вышли порядка 10 млн...
 
Новости дня
Новости
 
Как «Ливерпуль» живет на самоизоляции: игроки могли стать чемпионами Англии месяц назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика