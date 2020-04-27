Акция «Бессмертный полк» в 2020 году состоится в онлайн-формате

Источник материала: Ежедневник

Видеоряд вместо обычного шествия будут транслировать на медиаэкранах и онлайн-кинотеатре. В прошлом году на шествия «Бессмертного полка» вышли порядка 10 млн человек.

Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с карантином, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Об этом сообщила пресс-служба движения «Волонтеры Победы», передает ТАСС .

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — говорится в сообщении.

8 апреля движение «Волонтеры Победы» сообщило, что разрабатывает дистанционный формат проведения акции «Бессмертный полк". Волонтеры уточнили, что решение, как проводить акцию, будет приниматься по каждому региону отдельно. В новый формат планировалось перевести там, где уровень распространения коронавируса не позволяет провести ее в обычной форме.