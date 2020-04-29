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В Барановичах от пневмонии умерла 54-летняя терапевт поликлиники
29.04.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах умерла 54-летняя врач городской поликлиники № 3 Елена Пашко. Смерть сотрудницы TUT.BY подтвердили в администрации учреждения.
Елене Пашко было 54 года. Она умерла в Барановичской городской больнице № 2, где лечилась от пневмонии, сообщает
В Барановичской городской поликлинике № 3 TUT.BY подтвердили факт смерти сотрудницы. Однако медицинских документов, где была бы указана точная причина смерти врача, в администрации нет — как нет и результата ее теста на коронавирус.
— Она принимала, как и все врачи, пациентов с признаками ОРВИ. Но среди этих пациентов никогда не было установлено ни одного больного с коронавирусной инфекцией, — сообщил TUT.BY заведующий Барановичской городской поликлиникой № 3 Николай Федько.
Сын Елены Пашко рассказал
В Барановичской городской больнице № 2 от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. С главным врачом Барановичской центральной поликлиники Василием Романовским нам связаться не удалось.
В Беларуси, по данным на 29 апреля,
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