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В Барановичах от пневмонии умерла 54-летняя терапевт поликлиники

29.04.2020 15:26 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Барановичах умерла 54-летняя врач городской поликлиники № 3 Елена Пашко. Смерть сотрудницы TUT.BY подтвердили в администрации учреждения.


Фото: Reuters

Елене Пашко было 54 года. Она умерла в Барановичской городской больнице № 2, где лечилась от пневмонии, сообщает «Наша Ніва».

В Барановичской городской поликлинике № 3 TUT.BY подтвердили факт смерти сотрудницы. Однако медицинских документов, где была бы указана точная причина смерти врача, в администрации нет — как нет и результата ее теста на коронавирус.

— Она принимала, как и все врачи, пациентов с признаками ОРВИ. Но среди этих пациентов никогда не было установлено ни одного больного с коронавирусной инфекцией, — сообщил TUT.BY заведующий Барановичской городской поликлиникой № 3 Николай Федько.

Сын Елены Пашко рассказал «Радыё Свабода», что тест на коронавирус у матери взяли, но результатов родные пока не знают.

В Барановичской городской больнице № 2 от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. С главным врачом Барановичской центральной поликлиники Василием Романовским нам связаться не удалось.

В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19, сообщает Минздрав. Умерли 84 человека.

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