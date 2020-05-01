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+ 890 больных и 4 новых смерти: новая статистика Минздрава по коронавирусу

01.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По состоянию на 1 мая в Беларуси инфицированы коронавирусом 14 917 человек, такую статистику опубликовал Минздрав страны. Таким образом, прирост зараженных за сутки составил 890 человек.

+ 890 больных и 4 новых смерти: новая статистика Минздрава по коронавирусу
"Зарегистрировано 14 917 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8% от количества проведенных тестов. Выздоровели и выписаны 2 918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", – рассказали в ведомстве. 

Количество умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 93 человек – за минувшие сутки жертвами болезни стали еще четыре человека.

С начала февраля в Беларуси провели уже 186 тысяч 262 теста. 

Ранее Минздрав предупреждал, что пик эпидемии в Беларуси придется на конец апреля и начало мая, после чего заболеваемость постепенно должна начать снижаться. За последние два дня количество заболевающих, согласно статистике, действительно понемногу снижается. Однако со всей страны поступают сведения о том, что в качестве причины смерти медики пишут "пневмония", хотя при этом родных предупреждают, что похороны должны проходить по "коронавирусному сценарию".

О количестве пневмоний и смертей от пневмоний белорсский Минздрав сообщать перестал. 
 
 
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По состоянию на 1 мая в Беларуси инфицированы коронавирусом 14 917 человек, такую статистику опубликовал Минздрав страны. Таким образом, прирост зараженных за сутки...
 
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