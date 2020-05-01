Испания потеряет 9,2% ВВП в 2020 году

Источник материала: ОНТ

ВВП Испании в 2020 году сократится на 9,2%, а уровень безработицы достигнет отметки в 19%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Испании.

Столь существенное падение экономики, по словам зампредседателя правительства, министра экономических дел и цифровой трансформации Нади Кальвиньо, будет обусловлено последствиями пандемии коронавируса.

Чиновница отметила, что в текущем году прогнозы указывают на то, что ВВП страны сократится на 9,2%, а уровень безработицы достигнет отметки в 19% от всего трудоспособного населения страны. При этом восстанавливаться экономика начнет уже в 2021 году – по предварительному прогнозу, рост ВВП должен будет составить порядка 6,8%. По ее словам, существенно увеличатся государственный долг Испании, а также бюджетный дефицит.

Напомним, ранее Национальный институт статистики Испании сообщил о том, что ВВП королевства за I квартал уже сократился на 5,2%. Это самый серьезный квартальный спад ВВП с 2009 года, кода экономика страны за один квартал потеряла 2,6% своей экономики.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram