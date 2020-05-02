Базовая станция мобильной связи стандарта 5G построена на высоте 6500 метров над уровнем моря.













В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G, обеспечивающая покрытие высочайшей вершины мира Эвереста. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 2 мая.





Отмечается, что принадлежащая сотовому оператору China Mobile станция была построена на высоте 6500 метров над уровнем моря. Она расположена в районе передового базового лагеря на Эвересте.





«Новая станция, наряду с построенными ранее на высоте 5300 м и 5800 м соответственно двумя другими станциями, обеспечивает полное покрытие сигналом 5G северного склона и вершины Эвереста», – говорится в сообщении.





Cмотрите фотогалерею: На Эвересте появилась связь 5G





Ранее сообщалось, что в Великобритании люди массово жгут вышки сети 5G из-за фейка о коронавирусе. Всего уничтожено уже более 20 вышек в разных городах страны.



