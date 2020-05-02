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В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G

02.05.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая

Базовая станция мобильной связи стандарта 5G построена на высоте 6500 метров над уровнем моря.



В Тибете заработала самая высокогорная в мире базовая станция мобильной связи стандарта 5G, обеспечивающая покрытие высочайшей вершины мира Эвереста. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 2 мая.

Отмечается, что принадлежащая сотовому оператору China Mobile станция была построена на высоте 6500 метров над уровнем моря. Она расположена в районе передового базового лагеря на Эвересте.

«Новая станция, наряду с построенными ранее на высоте 5300 м и 5800 м соответственно двумя другими станциями, обеспечивает полное покрытие сигналом 5G северного склона и вершины Эвереста», – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Эвересте появилась связь 5G

Ранее сообщалось, что в Великобритании люди массово жгут вышки сети 5G из-за фейка о коронавирусе. Всего уничтожено уже более 20 вышек в разных городах страны.
 
 
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