Босния и Герцеговина не пустила приехавших ей помогать российских медиков









ТАСС , правительство страны просило Москву отправить военных медиков, чтобы они провели дезинфекцию города Мостар. Однако министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич не выдал разрешение на въезд 24 российским медикам и пяти специалистам радиационной, химической и биологической защиты. В МВД БиГ заявили, что выдавать разрешение должен был президиум страны, а министерство сделать это не может. Как передает, правительство страны просило Москву отправить военных медиков, чтобы они провели дезинфекцию города Мостар. Однако министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич не выдал разрешение на въезд 24 российским медикам и пяти специалистам радиационной, химической и биологической защиты. В МВД БиГ заявили, что выдавать разрешение должен был президиум страны, а министерство сделать это не может.





Ранее, с 9 по 23 апреля, военные специалисты из РФ уже дезинфицировали различные объекты в Боснии и Герцеговине, а также оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Сербии.





По последним данным, в Боснии и Герцеговине ваыявили коронавирус у более чем 1780 человек, скончались 70.