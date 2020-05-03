ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Босния и Герцеговина не пустила приехавших ей помогать российских медиков

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в страну российским военным, которых ранее пригласили для помощи.



Как передает ТАСС, правительство страны просило Москву отправить военных медиков, чтобы они провели дезинфекцию города Мостар. Однако министр безопасности БиГ Фахрудин Радончич не выдал разрешение на въезд 24 российским медикам и пяти специалистам радиационной, химической и биологической защиты. В МВД БиГ заявили, что выдавать разрешение должен был президиум страны, а министерство сделать это не может.

Ранее, с 9 по 23 апреля, военные специалисты из РФ уже дезинфицировали различные объекты в  Боснии и Герцеговине, а также оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Сербии.

По последним данным, в Боснии и Герцеговине ваыявили коронавирус у более чем 1780 человек, скончались 70.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в страну российским военным, которых ранее пригласили для помощи.
 
Новости дня
Новости
 
Константин Сонин: Никто, кроме упертых отрицателей, которых ничто не может убедить, в опасности болезни уже не сомневается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Новости Волковыска

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика