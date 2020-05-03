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Босния и Герцеговина не пустила приехавших ей помогать российских медиков
03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в страну российским военным, которых ранее пригласили для помощи.
Как передает
Ранее, с 9 по 23 апреля, военные специалисты из РФ уже дезинфицировали различные объекты в Боснии и Герцеговине, а также оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Сербии.
По последним данным, в Боснии и Герцеговине ваыявили коронавирус у более чем 1780 человек, скончались 70.
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Министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказало во въезде в страну российским военным, которых ранее пригласили для помощи.
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