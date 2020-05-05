«Белтехосмотр» предлагает медикам пройти техосмотр в мае за полцены

Источник материала: Вороновская газета





Пандемия коронавируса порождает инициативы в поддержку медработников. Некоторые службы такси бесплатно возят врачей. В Гродно бесплатно готовы обслужить их личные автомобили на трех автосервисах. Для медиков кафе и рестораны готовят бесплатные обеды.

Свою лепту решило внести и УП «Белтехосмотр», рассказывает АвтоГродно.

Предприятие объявило, что с 1 по 31 мая на всех диагностических станциях УП «Белтехосмотр» предоставляется скидка на контрольно-диагностические работы для транспортных средств работников учреждений здравоохранения, работающих по специальностям врач, фельдшер, медицинская сестра при предъявлении ими подтверждающего документа (служебного удостоверения или справки с места работы с указанием должности).

На такой шаг «Белтехосмотр» пошел в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Республике Беларусь, вызванной распространением на территории страны коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях снижения финансовой нагрузки на работников учреждений здравоохранения при прохождении гостехосмотра.

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