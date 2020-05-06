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Белорусы столько всего напели о коронавирусе! Послушайте (часть 2)
06.05.2020 07:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусы не устают творчески реагировать на ситуацию с коронавирусом. И музыканты, и немузыканты столько всего поназаписывали о пандемии, что грех не собрать их клипы в одном месте. О пятерке смешных и серьезных роликов о коронавирусе мы уже
Полиграф ШарикOFF — «Коронавирус»
Белорусский рэпер Серега, который с 2015 года работает под псевдонимом Полиграф ШарикoOFF, в самом конце марта выпустил клип со злободневным названием — «Коронавирус», хотя трек, в общем-то, совсем не об инфекции. Он о любви, причем сразу к двум девушкам. Серега-Полиграф предупреждает у себя в YouTube:
— Мой «Коронавирус» совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели.
И клип, и песня заканчиваются оптимистично: «Вирус пройдет, а любовь остается с тобой», — говорит Серега. Клип сняли за 48 часов, а артист выступил тут как продюсер, сценарист, режиссер, кастинг-менеджер и руководитель монтажа.
Мэвл — «На карантине»
«На каратине» — так называется новый клип белорусской поп-звезды
FreshMeatOMG — «Без гвалта»
Белорусский видеоблогер FreshMeatOMG, известный пародиями на известные треки и остросоциальными роликами о тунеядцах и ЖЭС, одним из первых записал ироничный рэп-клип о коронавирусе — он появился в Сети еще 20 марта. В качестве иллюстраций для своего ролика блогер использовал новостные сюжеты белорусских и мировых телеканалов. Клип «Без гвалта» уже посмотрели более 10 тысяч человек.
«Хай так TV» — «Бізнес умер»
Команда сатирического шоу
Юлия Александрова — «Танцуй»
Белорусская певица Юлия Александрова выпустила песню «Танцуй» и одноименный клип на YouTube. В нем Юля советует вам «диктовать миру свой бит» и просто танцевать — на диване, на подоконнике, в детской и на кухне. Главное — пока что оставайтесь дома. Певица, например, сняла свой клип, не выходя из дома, а ее гостями в ролике стали белорусы, приславшие записи, на которых они танцуют.
Aura — «Просто спасибо»
Белорусская поп-группа Aura, которая
Naka — «Песня антивирусного белоруса»
Белорусская актриса и вокалистка рок-группы Naka
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Белорусы не устают творчески реагировать на ситуацию с коронавирусом. И музыканты, и немузыканты столько всего поназаписывали о пандемии, что грех не собрать их...
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