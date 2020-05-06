Белорусы столько всего напели о коронавирусе! Послушайте (часть 2)

Источник материала: Tut.by

Белорусы не устают творчески реагировать на ситуацию с коронавирусом. И музыканты, и немузыканты столько всего поназаписывали о пандемии, что грех не собрать их клипы в одном месте. О пятерке смешных и серьезных роликов о коронавирусе мы уже рассказывали , настал черед новой партии (в этот раз еще более стебной). И не забывайте про особо выдающиеся пародии — «Трактор не лечит» и «Туалетку» , о которых мы писали отдельно.

Полиграф ШарикOFF — «Коронавирус»

Белорусский рэпер Серега, который с 2015 года работает под псевдонимом Полиграф ШарикoOFF, в самом конце марта выпустил клип со злободневным названием — «Коронавирус», хотя трек, в общем-то, совсем не об инфекции. Он о любви, причем сразу к двум девушкам. Серега-Полиграф предупреждает у себя в YouTube:

— Мой «Коронавирус» совсем не опасен. Он вызывает не кашель и повышенную температуру, а желание радоваться жизни. И распространять его не только можно, но и нужно: я надеюсь, что по-настоящему вирусным его сделают слушатели.

И клип, и песня заканчиваются оптимистично: «Вирус пройдет, а любовь остается с тобой», — говорит Серега. Клип сняли за 48 часов, а артист выступил тут как продюсер, сценарист, режиссер, кастинг-менеджер и руководитель монтажа.

Мэвл — «На карантине»

«На каратине» — так называется новый клип белорусской поп-звезды Мэвла , хотя официальный карантин в Беларуси, конечно, никто не объявлял. Несмотря на то что у Мэвла из-за коронавируса перенесся весенний тур более чем по 40 городам России, Беларуси и странам Балтии, парень сидит на самоизоляции и грустить не собирается. Он играет в видеоигры, лопает попкорн и пиццу и танцует во всех комнатах по очереди. В общем, смотрите сами, чем еще дома занимается мастер коротких треков и клипов.

FreshMeatOMG — «Без гвалта»

Белорусский видеоблогер FreshMeatOMG, известный пародиями на известные треки и остросоциальными роликами о тунеядцах и ЖЭС, одним из первых записал ироничный рэп-клип о коронавирусе — он появился в Сети еще 20 марта. В качестве иллюстраций для своего ролика блогер использовал новостные сюжеты белорусских и мировых телеканалов. Клип «Без гвалта» уже посмотрели более 10 тысяч человек.

«Хай так TV» — «Бізнес умер»

Команда сатирического шоу «Хай так TV» телеканала «Белсат» сняла трагикомический реквием «Бізнес умер». Музыкальной подложкой ролика стал хит рэпера Сереги «Черный бумер». У ребят получился деревенский боевик с поминками, погоней и даже перестрелками. Ну, а еще он просто очень смешной.

Юлия Александрова — «Танцуй»

Белорусская певица Юлия Александрова выпустила песню «Танцуй» и одноименный клип на YouTube. В нем Юля советует вам «диктовать миру свой бит» и просто танцевать — на диване, на подоконнике, в детской и на кухне. Главное — пока что оставайтесь дома. Певица, например, сняла свой клип, не выходя из дома, а ее гостями в ролике стали белорусы, приславшие записи, на которых они танцуют.

Aura — «Просто спасибо»

Белорусская поп-группа Aura, которая участвовала в национальном отборе на «Евровидение» рекордные десять раз, записала музыкальную благодарность людям в белых халатах. В клипе встречаются реальные доктора за работой. Музыку и слова к ролику написали Юлия Быкова и Евгений Олейник — участники проекта Aura и по совместительству семейная пара. Этот клип сильно выбивается из общей подборки — он не угарный, а простой и добрый.

Naka — «Песня антивирусного белоруса»

Белорусская актриса и вокалистка рок-группы Naka Анастасия Шпаковская в начале весны исполнила шуточную «Песню антивирусного белоруса» и саккомпанировала себе на фортепиано. Трек написан на трасянке и посвящен «глаўнаму вірусолагу». Тут и добавить нечего.

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