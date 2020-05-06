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В Европе сменился лидер по числу жертв коронавируса

06.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По последним данным правительства Великобритании, в настоящее время в этой стране самое высокое число зарегистрированных смертей от коронавируса в Европе.




"29427 смертей - цифра нашей массой национальной трагедии, каковой мы никогда раньше не видели", - говорит министр иностранных дел Доминик Рааб.

Таким образом, Великобритания вышла на первое место в Европе по числу жертв пандемии коронавируса, сменив Италию - там на сегодняшний день зарегистрировано 29 079 смертей.

Время сравнений и итогов еще не настало

Однако, эксперты говорят, что пока еще очень рано проводить глобальные сравнения. На то, чтобы "сделать это полноценно" могут понадобится месяцы.

"Я бы не стал проводить международные сравнения. Не думаю, что мы получим реальный вердикт о том, насколько хорошо страны справились, пока пандемия не закончится, и особенно до тех пор, пока мы не получим всеобъемлющие международные данные о смертности от всех причин. Мы пока можем с уверенностью сказать только, что ни одна из стран не справляется с пандемией хорошо, но это не Евровидение, и бессмысленно пытаться ранжировать их," - говорит профессор Дэвид Шпигельхальтер из Кембриджского университета.
 
 
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По последним данным правительства Великобритании, в настоящее время в этой стране самое высокое число зарегистрированных смертей от коронавируса в Европе.
 
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