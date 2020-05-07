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Как переболевшая коронавирусом женщина добивалась госпитализации заболевшей дочери

07.05.2020 06:26 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Лунинецкого района Татьяна перенесла COVID-19, лечилась в Бресте. Двое её детей находились дома на карантине положенный срок. А потом 9-летняя дочь сходила в школу, через несколько дней почувствовала себя плохо.

Как переболевшая коронавирусом женщина добивалась госпитализации заболевшей дочери

— Несколько дней держалась температура. 4 мая вечером термометр показал 38,7 градусов, вызвала скорую, — рассказывает Татьяна (контакты в редакции). — Скорая приехала очень быстро. Фельдшер послушала и сказала, что дыхание жёсткое, развивается пневмония, нужна госпитализация. Дочь повезли в приёмный покой Лунинецкой ЦРБ, я поехала следом своей машиной.

Было начало 12-го ночи. В приёмном покое находились 7 человек медперсонала. Никто из работников нам на встречу даже не поднялся. Ладно, были бы заняты другими больными, но никого, кроме нас, в это время здесь не было. Единственно, подошла санитарка, измерила уровень кислорода в лёгких.

— Нужно обследовать девочку, — говорит сопровождавшая нас фельдшер, — у неё жёсткое дыхание. Нужно КТ.

КТ делать не стали, отправили на флюорографию.

Дали градусник. После приёма лекарств дома, температура упала до 37 градусов.

— Кому градусник? – спрашиваю, после того, как температуру измерили. – Никто даже его не взял в руки и не посмотрел. Положила на стол.

Пришёл врач, я сообщила, что мой ребёнок в группе риска, потому что я переболела коронавирусом. Он спросил:

— Каким путём рожали?

— Естественным, — отвечаю. В ответ — тишина.

Доктор ушёл. Через минут 15-20 принёс 2 бумаги — анализ крови и снимок: — Ваш ребёнок здоров, не вижу оснований для госпитализации, — сообщил матери.

— Как можно делать такой вывод, если он даже не послушал девочку, горло не посмотрел? – возмущается Татьяна.

— Говорю ему: дочь слабая, на что доктор отвечает, что можно положить её в инфекционное отделение под наблюдение. Прошу сделать КТ. А он: езжайте к себе в Кожан-Городок и делайте там КТ.

5 мая мы отправились в свою больницу, принимала фельдшер из Дребска, свои болеют. Очень внимательно осмотрела ребёнка, проверила горло, температуру измерила два раза. И назначила противовирусные препараты.

Во второй половине дня состояние девочки стало ухудшаться, температура подпрыгнула до 39 градусов. Татьяна снова вызвала скорую. Опять дочь забрали в приёмный покой Лунинецкой больницы. Дежурил тот же врач.

— На этот раз я настояла на проведении исследования КТ, — продолжает повествование Татьяна.

Видя заключение, доктор спросил: — Может всё же вас положить под наблюдение?

Татьяна ответила, что ребёнку нужно не наблюдение, а лечение. Врач посоветовал продолжать лечиться дома.

— У меня тоже так всё начиналось, те же симптомы были, — делится переживаниями Татьяна. — Тогда я думала, что сквозняком протянуло. А когда находилась на изоляции (коллегу Татьяны госпитализировали с коронавирусом), пришёл результат теста, он был положительный.

— В больнице в Бресте всё иначе. Нет такого равнодушия. Да и у нас в деревне совсем другое отношение, чем в городе, – делает вывод женщина.

Сегодня, 6 мая, девочка по-прежнему температурит. И Татьяна всё-таки добилась госпитализации ребёнка. Как она говорит, это стало возможным благодаря главному врачу Кожан-Городокской больницы.

Тест на коронавирус маленькой пациентке сделают завтра. Два первых, которые делались во время болезни её мамы, были отрицательными.

 
Теги: Брест
 
 
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  Жительница Лунинецкого района Татьяна перенесла COVID-19, лечилась в Бресте. Двое её детей находились дома на карантине положенный срок. А потом 9-летняя дочь...
 
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