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Ученые объяснили заразность коронавируса

07.05.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми, из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов. К такому выводу пришли ученые из Корнеллского университета в США. Результаты их исследования опубликованы в журнале Journal of Molecular Biology.


Изображение: NIAID

Микробиологи сравнили структуру нового коронавируса с другими коронавирусами и обнаружили, что 96% его геномной последовательности совпадают с геномом SARS-CoV-1 — вирусом атипичной пневмонии, распространявшегося в 2003 году. При этом у него есть черты доброкачественного человеческого коронавируса HCoV-HKU1.

Отмечается, что вирус атипичной пневмонии не очень заразен, но обладает высокой летальностью (около 10%). HCoV-HKU1, в свою очередь, наоборот высокозаразен, но почти безвреден. Это сочетание делает новый коронавирус очень заразным и опасным для здоровья, заключают ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что вызывающий COVID-19 вирус опасен для приматов, кошек, хорьков и норок, так как их клетки обладают рецепторами, схожими с человеческими.

В марте ученые из Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США сообщили, что коронавирус способен сохранять заразность на открытом воздухе в течение нескольких часов.

На некоторых поверхностях, например, на картоне, вирус остается заразен на протяжении 24 часов. На пластике и нержавеющей стали вирус будет заразен в течение нескольких суток. На меди коронавирус держится около четырех часов, а в воздухе — три часа.

 
 
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Авторы исследования пришли к выводу, что вызывающий COVID-19 вирус опасен для приматов, кошек, хорьков и норок, так как их клетки обладают рецепторами, схожими с...
 
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