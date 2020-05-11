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Минфин разрабатывает второй пакет мер поддержки бизнеса и предприятий

11.05.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

С учетом ситуации с пандемией коронавируса в мире, чтобы сохранить золотовалютные резервы страны и не создать напряжение в банковском и финансовом секторах, министерство сотрудничает с международными организациями, Еврокомиссией и банками развития. Продолжаются переговоры и с потенциальными инвесторами, сообщает ОНТ.

«Благодаря тому, что мы сформировали подушку безопасности, мы можем полноценно противостоять этим негативным последствиям. И сегодня достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать финансирование всех расходов бюджета, связанных с противодействием пандемии. Мы это делаем», - отметил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Сейчас в министерстве разрабатывают уже второй пакет мер, который предусматривает дополнительную поддержку бизнеса и предприятий. В ближайшее время варианты поддержки экономики представят главе государства.

Как сообщалось, первый пакет мер уже утвердил президент Беларуси (указ №143 был подписан в конце апреля). В пакете предусмотрены налоговые и банковские послабления.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Министерстве финансов Беларуси разрабатывают второй пакет мер, который предусматривает дополнительную поддержку бизнеса и предприятий.
 
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