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Минфин разрабатывает второй пакет мер поддержки бизнеса и предприятий
11.05.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
С учетом ситуации
с пандемией коронавируса в мире, чтобы
сохранить
«Благодаря тому, что мы сформировали подушку безопасности, мы можем полноценно противостоять этим негативным последствиям. И сегодня достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать финансирование всех расходов бюджета, связанных с противодействием пандемии. Мы это делаем», - отметил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
Сейчас в министерстве разрабатывают уже второй пакет мер, который предусматривает дополнительную поддержку бизнеса и предприятий. В ближайшее время варианты поддержки экономики представят главе государства.
Как сообщалось, первый пакет мер уже утвердил президент Беларуси (указ №143 был подписан в конце апреля). В пакете предусмотрены налоговые и банковские послабления.
Источник: Myfin.by
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В Министерстве финансов Беларуси разрабатывают второй пакет мер, который предусматривает дополнительную поддержку бизнеса и предприятий.
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