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Наблюдается снижение заболеваемости респираторными инфекциями

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебская областная больница возвращается к обычному режиму Витебская областная клиническая больница возвращается к обычному режиму работы. В начале апреля коечный фонд был перепрофилирован: здесь начали оказывать...

Витебская областная клиническая больница возвращается к обычному режиму работы. В начале апреля коечный фонд был перепрофилирован: здесь начали оказывать помощь пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией. Ежесуточно за жизни людей боролись около тысячи специалистов: врачи, медсестры, санитары. И уже сегодня к обычному режиму готовы пять отделений терапевтического профиля и три - хирургического. Проведены и первые операции. В том числе пациентке с трансплантированной почкой.Под контролем ситуация по всей стране. И как отметил Владимир Караник, в абсолютном большинстве регионов наблюдается поэтапное снижение заболеваемости респираторными инфекциями.