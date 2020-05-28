|
Витебская областная больница возвращается к обычному режиму
28.05.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВитебская областная клиническая больница возвращается к обычному режиму работы. В начале апреля коечный фонд был перепрофилирован: здесь начали оказывать помощь пациентам с пневмониями и коронавирусной инфекцией. Ежесуточно за жизни людей боролись около тысячи специалистов: врачи, медсестры, санитары. И уже сегодня к обычному режиму готовы пять отделений терапевтического профиля и три - хирургического. Проведены и первые операции. В том числе пациентке с трансплантированной почкой.
Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Своевременно принятые меры по перепрофилированию коечного фонда по всей стране позволили обеспечить доступность медицинской помощи на весь период подъема заболеваемости. Удалось не допустить перегрузки системы здравоохранения. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме. То, что касается Столбцов, Докшиц, Шумилино, там ситуация абсолютно контролируемая".
Андрей Андрюшкин, главврач Витебской областной клинической больницы: "У нас в полном объеме хватало аппаратов ИВЛ. И они даже в полном объеме не были задействованы, к счастью. Мы абсолютно полностью справлялись и на этапе госпитализации в приемном отделении. Были подготовлены специализированные шлюзы для больных, которые шли с подозрениями на инфекцию, пневмонию".
Наблюдается снижение заболеваемости респираторными инфекциямиПод контролем ситуация по всей стране. И как отметил Владимир Караник, в абсолютном большинстве регионов наблюдается поэтапное снижение заболеваемости респираторными инфекциями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебская областная клиническая больница возвращается к обычному режиму работы. В начале апреля коечный фонд был перепрофилирован: здесь начали оказывать...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)