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В Беларуси провели свыше полумиллиона тестов на коронавирус
29.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, COVID-19 победили 17 390 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С положительным результатом зарегистрированы 40 764 человека.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, COVID-19 победили 17 390 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 29 мая в стране проведено свыше 500...
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