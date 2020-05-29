В Беларуси провели свыше полумиллиона тестов на коронавирус

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, COVID-19 победили 17 390 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 29 мая в стране проведено свыше 500 тысяч тестов.

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С положительным результатом зарегистрированы 40 764 человека.





За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.