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В Беларуси провели свыше полумиллиона тестов на коронавирус

29.05.2020 17:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, COVID-19 победили 17 390 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 29 мая в стране проведено свыше 500 тысяч тестов.

Маски, респираторы, перчатки, очки. Болгария передала гуманитарный груз для белорусских медиков

С положительным результатом зарегистрированы 40 764 человека.

В Беларуси провели свыше полумиллиона тестов на коронавирус

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 224 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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Новости Беларуси. По последним данным Минздрава, COVID-19 победили 17 390 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 29 мая в стране проведено свыше 500...
 
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