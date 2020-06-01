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Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от COVID-19

01.06.2020 09:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от COVID-19

Какое средство наиболее эффективно защищает от коронавируса, рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев, сообщает издание «Говорит Москва».

По словам эксперта, строительные респираторы – это наиболее эффективное средство защиты от коронавируса.

Ларичев пояснил, что это связано с тем, что респираторы созданы, чтобы задерживать частицы пыли, а они меньше, чем капли, которые возникают при чихании и в которых содержится вирус.

При этом он добавил, что медицинские маски тоже эффективны для защиты COVID-19.

Тем временем наибольшая эффективность респираторов, по словам эксперта, объясняется тем, что они плотнее прилегают к лицу.

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Какое средство наиболее эффективно защищает от коронавируса, рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи,...
 
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