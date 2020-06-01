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Вирусолог назвал наиболее эффективное средство защиты от COVID-19
01.06.2020 09:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Какое средство наиболее эффективно защищает от коронавируса, рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев,
По словам эксперта, строительные респираторы – это наиболее эффективное средство защиты от коронавируса.
Ларичев пояснил, что это связано с тем, что респираторы созданы, чтобы задерживать частицы пыли, а они меньше, чем капли, которые возникают при чихании и в которых содержится вирус.
При этом он добавил, что медицинские маски тоже эффективны для защиты COVID-19.
Тем временем наибольшая эффективность респираторов, по словам эксперта, объясняется тем, что они плотнее прилегают к лицу.
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Какое средство наиболее эффективно защищает от коронавируса, рассказал ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи,...
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