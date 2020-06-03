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Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию
03.06.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTГермания с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"В настоящее время в ЕС удалось во многих местах взять под контроль распространение коронавируса, это позитивное развитие повлияло на решение", - сказал министр.
По последним данным, в Германии выявлено 184 130 случаев заражения COVID-19. Вылечено 165 200 человек. Погибло 8 703 человека.
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Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "В настоящее время в ЕС...
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