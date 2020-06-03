Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. "В настоящее время в ЕС...

Германия с 15 июня снимает ограничения на поездки в страны ЕС, Шенгенскую зону и Великобританию. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."В настоящее время в ЕС удалось во многих местах взять под контроль распространение коронавируса, это позитивное развитие повлияло на решение", - сказал министр.По последним данным, в Германии выявлено 184 130 случаев заражения COVID-19. Вылечено 165 200 человек. Погибло 8 703 человека.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите