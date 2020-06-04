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Брестчанин Александр Юрага проезжает в день до ста километров на велосипеде

04.06.2020 10:54 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Все чаще горожане предпочитают автомобилям и общественному транспорту – двухколесных. Сегодня любителей такой езды в городе около пяти тысяч.

Брестчанин Александр Юрага проезжает в день до ста километров на велосипеде

В канун Всемирного дня велосипеда, который отметили 3 июля, «БВ» наведался в гости к одному из велоэнтузиастов - Александру Юраге. В год он проезжает на велосипеде шесть-восемь тысяч километров.

Впервые на велосипед Александр сел в начальных классах, когда отец подарил ему складной «Аист». Однако профессионально заниматься начал велоездой пятнадцать лет назад. В его жизни был горный туризм и даже автостоп, но двухколесный победил другие увлечения. «Велосипедом пользуюсь постоянно: на работу, с работы, по делам, – рассказывает мой собеседник. – Каждый день накручиваю от двадцати километров. Исключение - зима, и то во время гололеда или снегопада. Но у нас сейчас такие зимы, что можно ездить постоянно».

Весна в путевых записках

В жизни Александра не обошлось, конечно, без велопоходов. Вначале они были на два-три дня, ездил по Беларуси с турклубом «Цитадель», но позже стал организовывать их сам. И каждый свой отпуск посвящать новому месту. Так он исколесил дороги Германии, Грузии, Турции… Километраж их составлял порой до двух тысяч, а количество дней превышало двадцать.

Брестчанин Александр Юрага проезжает в день до ста километров на велосипеде

В этом году он тоже планировал во время отпуска поездку по Европе. Почти всё было готово, вот только пандемия внесла свои коррективы в планы. В итоге он решился на велопоход по Беларуси, со стартом из Полоцка. Семнадцать дней на двухколесном принесли много позитива и впечатлений, которыми Александр делидся на своих страницах в соцсетях. Ведь совершал он свой поход в гордом одиночестве, а поделиться впечатлениями очень хотелось.

Путевые заметки быстро стали популярными среди его друзей, ведь многие из них тоже заядлые велосипедисты. Но на предложение поехать товарищи так и не согласились, опасаясь коронавируса. Но они отслеживали увлекательный путь Александра в Сети. Он предварительно разработал маршрут, останавливаясь в местах, где есть памятники архитектуры. Правда, многие из них не удалось посетить - церкви и костелы были закрыты, а службы проходили онлайн. Но и внешнего вида храмов хватило, чтобы впечатлить путешественника. Александр несколько раз повторил, что даже не подозревал, что архитектура Беларуси может быть настолько красивой и оригинальной.

В поездке Александр старался меньше контактировать с людьми, только заезжал в магазины за продуктами и водой. «Велопоход получился непростой - время сейчас сложное, – говорит энтузиаст. – Но я рад, что реализовал задуманное. Наведал те уголки Беларуси, к которым я бы, наверное, вряд ли добрался, если б не эпидемия и закрытые границы. В результате осилил более 1300 километров. Вернулся здоровее, чем уезжал. Велосипед не ломался, снаряжение и здоровье не подводило».

С лесными жителями

А ночевал Александр во время путешествия в палатке. «Главное не ставить ее на тропу зверя», – объясняет он, – иначе лось или кто другой может её не заметить и снести». Правда, бывали случаи, когда к нему приходили и лесные жители, но всё обходилось.

Брестчанин Александр Юрага проезжает в день до ста километров на велосипеде

Чаще всего останавливался он на берегах озер и рек… Утверждает, что такие ночевки весьма комфортные, особенно, если человек подготовлен и знает, что его может ожидать.

В своих поездках, утверждает Александр, он практически не уставал. Некоторыми секретами он поделился. Как к поездке готовиться? «Как бегуны, – говорит он.– Если без привычки человек начинает бегать, у него будут болеть мышцы. Но, когда ты тренируешься изо дня в день, то боли не чувствуешь. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, мне нужно проезжать до двадцати километров в день, что я постоянно и делаю».

Александр свой велодень сравнил с восьмичасовым, рабочим, который обычно проходит ежечасно с десятиминутным интервалом, а в километрах составляет от восьмидесяти до ста. Но главное, что он чувствует при езде – это свободу: «Ведь ты не зависишь от водителя, а только от себя. Сам решаешь, где остановиться, а где проехать».

В конце беседы Александр поделился планами на ближайшее будущее. В поездку по Европе он всё равно собирается, в компании с сыном, который в свои десять лет уже может в день проехать двадцать километров.

Послесловие

Появляются новые веломаршруты и в Бресте. Как рассказали «БВ» представители движения «За вело Брест», наиболее популярный из них – экотропа вдоль Мухавца, которая стартует от крепости и заканчивается на Варшавском шоссе недалеко от «Еврооопта». В будущем её маршрут собираются увеличить, а недавно здесь установили таблички с информацией о местной флоре и фауне.

Брестчанин Александр Юрага проезжает в день до ста километров на велосипеде

Справка “БВ”. Первый патент на конструкцию, которая по виду и особенностям напоминает велосипед, выдали в 1818 году немецкому барону Карлу фон Дрезу. Хотя похожие конструкции создавали и раньше.

В 1867 году английский механик Каупер предложил удачную конструкцию металлического колеса со спицами. А в 1878-м другой англичанин - Лоусон - ввёл в конструкцию велосипеда цепную передачу. Первый велосипед, похожий на современный, был создан также в Англии, в 1884 году изобретателем Джоном Кемпом Старли. Назывался он “Ровер”, то есть “скиталец”.

В 1960 году в США был создан гоночный велосипед, а в середине 70-х – горный, также американцами.

 
Теги: Брест
 
 
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  Все чаще горожане предпочитают автомобилям и общественному транспорту – двухколесных. Сегодня любителей такой езды в городе около пяти тысяч. В канун...
 
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