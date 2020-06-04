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В Беларуси выздоровели 21 162 пациента после COVID-19
04.06.2020 20:04 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTК данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 45 981 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено 585 065 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 253 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
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К данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 21 162 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрированы 45 981 человек с...
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