Доктор Комаровский перечислил симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую

Источник материала: ОНТ

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах коорнавируса нужно прекращать лечиться дома и вызывать скорую. Советом он поделился , отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

У доктора спросили, как понять, где грань между «лечитесь дома» и «слишком поздно обратились к врачу»?

По словам Комаровского, во всем мире сформулированы очень понятные, простые и конкретные показания к тому, когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к врачу.

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