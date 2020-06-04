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Доктор Комаровский перечислил симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую

04.06.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский перечислил симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах коорнавируса нужно прекращать лечиться дома и вызывать скорую. Советом он поделился, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

У доктора спросили, как понять, где грань между «лечитесь дома» и «слишком поздно обратились к врачу»? 

По словам Комаровского, во всем мире сформулированы очень понятные, простые и конкретные показания к тому, когда надо немедленно прекращать самолечение и обращаться к врачу.

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, при каких симптомах коорнавируса нужно прекращать лечиться дома и вызывать скорую. Советом он поделился,...
 
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