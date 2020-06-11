«Надела красивую майку и… спортивные штаны». Класс ушел на самоизоляцию и провел выпускной в Zoom

Источник материала: Tut.by

Еще до начала экзаменов весь 11 класс СШ № 1 города Малориты ушел на самоизоляцию : у одной из учениц COVID-19. Карантин у ребят заканчивается 14 июня. Школьный выпускной они, казалось бы, должны пропустить, но нет. Парни и девушки не растерялись, организовались и провели праздник онлайн. И пусть здесь не танцевали вальс и рядом с дочками и сыновьями не стояли счастливые и немного грустные родители, получилось очень необычно, весело и душевно. О том, как все происходило, в репортаже TUT.BY.

Готовиться к выпускному 11-классники Малоритской СШ № 1 начали еще в сентябре. Снимали видео, сочиняли и репетировали песни, но, когда в Беларуси заговорили про коронавирус, ребята поняли: планы придется менять. Пока думали, как быть, COVID-19 скорректировал и новые идеи: подростки и их самая классная в мире классная Татьяна Васильевна оказались на самоизоляции. До 14 июня выходить из дома большинству из них можно разве что в ближайший магазин. А у кого-то и более строгая изоляция.



Фото класса в редакцию прислала Алена Борисевич

— Выпускной мы планировали на 11 июня и сразу расстроились, что пропускаем праздник, — не скрывает 11-классница Алена Борисевич. — А потом Татьяна Васильевна предложила: давайте проведем его виртуально. Большинству идея понравилась, и мы решили ее поддержать. Тем более класс у нас дружный, мы часто общаемся друг с другом в интернете.

Праздник назначили на среду, 10 июня. Место встречи — Zoom. Вместо пригласительных ссылка на беседу. Поехали! Хотя…

…За два часа до выпускного

Дресс-кода у домашнего выпускного нет, но от этого вопрос, что надеть, легче не становится. И мнения тут разделились. Одни предлагали коктейльные платья и костюмы, которые готовили к празднику, другие — майки и шорты. Алена Борисевич — за упрощенный вариант. На ней белая майка — и… спортивные штаны. Штаны, улыбается девушка, это удобно, да и на видео их все равно никто не заметит.



Алена Борисевич девять лет занимается гандболом, мечтает стать психологом

— А еще мы договорились, что все наденем ленты «Выпускник-2020», чтобы чувствовалось: у нас праздник, — вводит в курс дела собеседница. — До карантина я представляла, что день перед выпускным будет очень насыщенным. Думала, как успеть и на прическу, и на макияж. А оказалось, что самое сложное для меня в этот день выбрать подходящую губную помаду.

— На что потратишь деньги, которые откладывала на парикмахера и визажиста?

— На новую одежду, — озвучивает Алена самый девичий ответ. В своих мечтах выпускница загадывает, что, когда коронавирус уляжется, она сможет вырваться на море. Но это желание на потом, сначала тесты и поступление.

— Когда узнали, что наша одноклассница заболела, очень за нее переживали. Писали ей, поддерживали, она отвечала: чувствую себя хорошо — и мы радовались, — вспоминает собеседница. — До того, как она узнала результат теста, мы все общались, поэтому и оказались контактами первого уровня.





С грустными новостями пришли и радостные: весь класс освободили от школьных экзаменов.

— За это мы сказали нашей однокласснице огромное спасибо, — не скрывает эмоций собеседница. — Годовые оценки никому из нас подтягивать не требовалось, и мы продолжили спокойно готовиться к ЦТ.

До начала тестирования еще две недели, хотя тесты этот 11-й класс уже прошел. Правда, лабораторные: их всех проверили на COVID-19. У четырех девочек результаты оказались положительными. Болезнь, рассказывает Алена, у них протекает или в легкой форме или бессимптомно.

— Сегодня они тоже должны быть на празднике, — подкрашивая губы, говорит выпускница.

«Минут 20 назад классная написала, что у нее пропало электричество»

А в это время в другой части города к выпускному в Zoom готовится Дима Смаль. Звоним ему — привет.



Дима Смаль

— День сегодня просто сумасшедший. С утра одноклассник сообщил, что у него проблемы с телефоном, и он не сможет подключиться. Мы с ребятами стали искать ему новый мобильный. Писали друзьям, соседям — и нашли. Даже договорились с человеком, который привез ему этот телефон и оставил под дверью, — с ходу отвечает молодой человек. — А минут 20 назад классная сообщила, что у нее пропало электричество. Но вроде бы уже все хорошо. А то, что это за праздник без Татьяны Васильевны.

На праздник, пусть он и онлайн, Дима уговаривал всех нарядиться. Костюмы и коктейльные платья, уверен он, придали бы моменту торжественности.

— Я, когда вижу себя в костюме, у меня просто голова кружится — так красиво, — честно отвечает он. — Да и девочки наши купили крутейшие платья. Почему, говорил я, их не надеть? Но класс решил: не будем усложнять, поэтому вместо рубашки и брюк у меня поло и шорты.

Но даже в поло и шортах парень выглядит отлично.

— Ничего себе ты накачанный, — обращает внимание на Димины мускулы наш фотограф.

— Так я ведь уже взрослый, — не теряется молодой человек. — 11-й класс!





Школу парень заканчивает со средним баллом 9,5, и в отличие от большинства выпускников-2020 он уже студент. Учиться Дима будет в Польше. Его первая карьерная мечта — стать программистом.

— Поступил я в университет в Люблине, — рассказывает он. — Планировалось, что вступительные экзамены начнутся в июле и растянутся на месяц, но из-за коронавируса их отменили. Зачисление прошло по документам — оценкам, грамотам и другим заслугам, что мы высылали. И я прошел. Сейчас, пока одноклассники готовятся к ЦТ, я с помощью ментора изучаю программирование и учусь писать коды. Но хватит о делах, — смотрит он на время, — пора на выпускной.

«Я всегда жду вас в нашем классном кабинете и очень люблю»

Выпускной начинается в 16.00, но почти все «пришли» заранее. На большом редакционном телевизоре мигает «окошек» 15. Всего же подключиться к беседе планирует человек двадцать.





С нами классная Татьяна Васильевна и два гостя — Саша и Никита. После 9-го класса эти мальчишки ушли в колледж, но дружить одноклассники не перестали. В честь праздника Никита даже ленту себе сделал. Правда, она без золотых букв и из бумаги, но все равно отлично.

Ученики в «окошках» выглядят бодрыми и много улыбаются. Рядом с каждым из них, как в школьном альбоме, указаны их имена — Юля, Даша, Александр, Артурчик… И зеленоглазый крокодил, который на самом деле Максим.

— Для каждого из вас я старалась стать второй мамой, — говорит ребятам Татьяна Васильевна. — За эти годы мы хорошо узнали друг друга, сдружились, многому научились. Сейчас в вашей жизни наступает новый этап. Давайте не теряться. Держаться друг за друга. Знайте, я всегда жду вас в нашем классном кабинете и очень люблю.

— И мы вас любим! — отвечают ей парни и девушки.



После 9 класса Никита ушел в колледж, но дружить одноклассники не перестали. В честь праздника он даже ленту себе сделал. Правда, она без золотых букв и из бумаги, но все равно отлично

И любовь эта не только в словах, но и в поступках. В этом году ученики 11-го класса настолько подтянули успеваемость, что по общему среднему баллу заняли второе место в школе. Опередил их только 3 «А», но тут, подтвердит любой рефери, силы были неравные.



Фото класса в редакцию прислала Алена Борисевич

Аттестаты 11-классникам вручат, как только закончится их самоизоляция. Но несмотря на это, 11 июня они уже проснутся абитуриентами. Впереди у парней и девушек новые цели и одно большое желание: когда пандемия закончится, они еще раз соберутся на выпускной. Только офлайн. На праздник пригласят родителей и любимых учителей. Девочки наденут свои лучшие платья, а парни — костюмы. И все обязательно станцуют школьный вальс. Не зря же с февраля его репетировали.

— Из-за COVID-19 учебный год был стрессовым?

— Нет, разве что май, — рассуждает Алена Борисевич. — Из-за того, что каникулы продлили, четвертая четверть получилась очень маленькая. Для кого-то она была решающая, поэтому пришлось активно подтягивать оценки. Ну, а вируса мы не боялись и почти всем классом продолжали ходить на занятия. Есть теория — переболеют все, а заразиться ты можешь везде. От этого никто от него не застрахован. А раз так, зачем бояться?

— А как насчет страха не попасть из-за коронавируса на ЦТ?

— Вот он есть, — продолжает Алена. — Тут если заболеешь придется на год отложить поступление. Но нынешняя ситуация — наша самоизоляцию, научила нас быть более осторожными.



Всем, кто не попал на выпускной-онлайн, ребята передают приветы и поздравления. Видео, которое они сняли для родителей к празднику, загрузят в соцсети. А видеосюрприз для учителей отправят им в мессенджеры. Такой он праздник в новом формате:)

— А что бы вы хотели пожелать тем парням и девушкам, кто, как и вы, проводит выпускной-2020 дома?

— Все, что не случается — к лучшему, — говорит Юля Дацик. — Какие бы ситуации в жизни ни случались, все в наших руках. Мы тоже сразу расстроились, но собрались и организовали праздник.