Шри-Ланка потребует регулярные тесты на коронавирус и 100$ за визу













Туристические власти Шри-Ланки обнародовали условия возобновления приема иностранных туристов. С 1 августа в страну могут въехать граждане любых национальностей в любом составе, будь то индивидуальные путешественники, семьи или компании, а также организованные группы туристов. С указанной даты откроются три аэропорта: международный аэропорт Бандаранаике, аэропорт Коломбо Ратмалана и аэропорт Маттала Раджапакса Хамбантота на юге острова.





Всем иностранцам потребуется электронная виза (ETA). Действие виз по прибытию по-прежнему приостановлено. ETA оформляется на срок до 30 дней и может при необходимости быть продлена на срок до 6 месяцев. Перед подачей заявления на визу путешественники должны иметь подтверждение бронирования проживания в отеле, который сертифицирован как выполняющий «протоколы здоровья», маршрут путешествия, обратный билет и медицинскую страховку. Стоимость электронной визы составит 100 долларов США.





В настоящее время власти изучают возможность выдачи многократных пятилетних виз с максимальным пребыванием в течение 6 месяцев.





Все прибывающие иностранцы должны иметь сертификат, подтверждающий, что у них нет коронавируса. Срок действия документа – не менее чем 72 часа до посадки на рейс.





По прибытии в аэропорт всех путешественников ждет бесплатный тест на COVID-19, результаты которого обещают в течение 4-6 часов. Если результат теста задерживается, туристам предложат разместиться на одну ночь в отеле категории 4-5 звезд г. Негомбо или г. Коломбо до получения результатов теста. Предложенные отели будут соблюдать «протоколы здоровья».





Дальнейшее тестирование будет проведено через 4-5 дней уже в гостинице силами мобильных групп медиков. Тем, кто будет проживать в отеле более 10 дней, предстоит снова пройти тестирование.





Если результаты теста будут положительными, путешественников разместят в карантинных отелях на срок от 14 до 21 дня, и это пребывание они будут оплачивать за свой счет (100 долларов за ночь).





Минимальный период пребывания на Шри-Ланке – 5 дней.





Иностранцам будет запрещено пользоваться общественным транспортом. Других ограничений по перемещению туристов по острову нет.







