«Шахтер» арендовал нападающего Архипова

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Артем Архипов перешел «Шахтер» на правах аренды. Соответствующее соглашение подписано между солигорским клубом и , которому и принадлежат права на футболиста.

Во второй половине минувшего года игрок выступал на правах аренды за «Городею», в составе которой в чемпионате Беларуси за 13 матчей забил 9 мячей. Вчера стало известно , что футболист покидает команду.

Напомним, в начале сезона Архипов уехал в Россию, после чего была закрыта граница из-за коронавируса. Форвард не смог вернуться в команду.

Играть за «Шахтер» форвард сможет после 29 июня (дата старта второго регистрационного периода).





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