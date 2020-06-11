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«Шахтер» арендовал нападающего Архипова
11.06.2020 10:30 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Артем Архипов перешел «Шахтер» на правах аренды. Соответствующее соглашение подписано между солигорским клубом и
Во второй половине минувшего года игрок выступал на правах аренды за «Городею», в составе которой в чемпионате Беларуси за 13 матчей забил 9 мячей. Вчера стало
Напомним, в начале сезона Архипов уехал в Россию, после чего была закрыта граница из-за коронавируса. Форвард не смог вернуться в команду.
Играть за «Шахтер» форвард сможет после 29 июня (дата старта второго регистрационного периода).
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Нападающий Артем Архипов перешел «Шахтер» на правах аренды.
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